Pociągi pojadą do Berlina 160 km/h, a Szczecin zyska nowe przystanki. Kiedy ruszą prace?

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Przebudowa linii kolejowej do granicy
Całkowicie przebudowany ma zostać odcinek od stacji Szczecin Gumieńce do granicy państwa. Zostanie odtworzony drugi tor, który został zlikwidowany po wojnie. Cała trasa zostanie zelektryfikowana, a pociągi rozpędzą się do 160 km/h. To oznacza krótszy czas jazdy w stronę Berlina i znacznie większą przepustowość.
Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji, podkreśla, że przygotowania są zaawansowane. Jak mówi, spółka kilkanaście tygodni temu ogłosiła przetarg na przebudowę linii 408 i 409, a oferty mają zostać otwarte na przełomie lipca i sierpnia.
– Liczymy, że jeszcze w tym roku uda się podpisać kontrakt na roboty budowlane – zaznacza.
Prace mają się rozpocząć na przełomie 2026 i 2027 roku, po zakończeniu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
PKP PLK stara się również o pozyskanie dodatkowych środków, by zmodernizować fragment między Szczecinem Głównym a Gumieńcami.
– Chcemy przeprowadzić inwestycję w pełnym zakresie, z likwidacją wąskiego gardła – dodaje Mochocki.
Trasa ważna dla NATO i bezpieczeństwa regionu
Modernizacja ma znaczenie nie tylko dla pasażerów. Linia Szczecin–Berlin to jedna z kluczowych dróg transportu wojskowego NATO na wschodnią flankę. Umożliwia szybkie przemieszczanie ciężkiego sprzętu, logistykę sojuszniczą i wzmacnia bezpieczeństwo regionu. Po przebudowie korytarz będzie mógł obsłużyć znacznie większy ruch.
Nowe przystanki i wiadukty. Aglomeracja zyska na modernizacji
Pasażerowie otrzymają trzy nowe przystanki: Szczecin Pomorzany Pętla, Warzymice i Przecław, a także nową stację w Kołbaskowie, gdzie kończyć będą bieg pociągi aglomeracyjne. To ogromna zmiana dla mieszkańców południowych przedmieść Szczecina.
W planach jest również budowa wiaduktów na najbardziej obciążonych przejazdach kolejowych, co poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.
Po stronie niemieckiej prace trwają. Ale z opóźnieniami
Podczas gdy w Polsce projekt dopiero rusza, w Niemczech modernizacja odcinka Angermünde – granica państwa trwa od 2021 roku. Obejmuje elektryfikację, odbudowę drugiego toru, modernizację stacji Casekow, Schönow, Petershagen i Tantow oraz budowę nowego peronu w Passow. Niemcy również dostosowują linię do prędkości 160 km/h.
Pierwotnie prace miały zakończyć się w 2026 roku, ale wykonawca zgłosił opóźnienia. Teraz mówi się o IV kwartale 2027 roku, choć niektóre źródła wskazują, że termin może się jeszcze przesunąć.
Od grudnia 2026 r. pociągi przestaną jeździć. Zastąpią je autobusy
Modernizacja po obu stronach granicy oznacza jedno: od grudnia 2026 roku całkowicie zawieszony zostanie ruch kolejowy między Polską a Niemcami. Jedyną możliwością dotarcia do Niemiec będzie komunikacja zastępcza obsługiwana przez Deutsche Bahn.
Już teraz od kilku lat nie kursują pociągi na trasie Szczecin – Angermünde. Teraz dojdzie do tego zawieszenie ruchu między Szczecinem a Löcknitz. Normalne połączenia wrócą dopiero po zakończeniu prac.