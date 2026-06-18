Pociągi pojadą do Berlina 160 km/h, a Szczecin zyska nowe przystanki. Kiedy ruszą prace?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-18 13:36

Zbliża się długo wyczekiwana modernizacja linii kolejowej między Szczecinem a granicą z Niemcami. To inwestycja, która ma odmienić podróże do Berlina, usprawnić transport towarów do portów i wzmocnić bezpieczeństwo militarne regionu. PKP PLK zapowiada, że pierwsze prace ruszą już niebawem – a wraz z nimi czeka nas największa kolejowa rewolucja na zachodniej granicy od dekad.

Przebudowa linii kolejowej do granicy

Całkowicie przebudowany ma zostać odcinek od stacji Szczecin Gumieńce do granicy państwa. Zostanie odtworzony drugi tor, który został zlikwidowany po wojnie. Cała trasa zostanie zelektryfikowana, a pociągi rozpędzą się do 160 km/h. To oznacza krótszy czas jazdy w stronę Berlina i znacznie większą przepustowość.

Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji, podkreśla, że przygotowania są zaawansowane. Jak mówi, spółka kilkanaście tygodni temu ogłosiła przetarg na przebudowę linii 408 i 409, a oferty mają zostać otwarte na przełomie lipca i sierpnia.

– Liczymy, że jeszcze w tym roku uda się podpisać kontrakt na roboty budowlane – zaznacza.

Prace mają się rozpocząć na przełomie 2026 i 2027 roku, po zakończeniu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

PKP PLK stara się również o pozyskanie dodatkowych środków, by zmodernizować fragment między Szczecinem Głównym a Gumieńcami.

– Chcemy przeprowadzić inwestycję w pełnym zakresie, z likwidacją wąskiego gardła – dodaje Mochocki.

Trasa ważna dla NATO i bezpieczeństwa regionu

Modernizacja ma znaczenie nie tylko dla pasażerów. Linia Szczecin–Berlin to jedna z kluczowych dróg transportu wojskowego NATO na wschodnią flankę. Umożliwia szybkie przemieszczanie ciężkiego sprzętu, logistykę sojuszniczą i wzmacnia bezpieczeństwo regionu. Po przebudowie korytarz będzie mógł obsłużyć znacznie większy ruch.

Nowe przystanki i wiadukty. Aglomeracja zyska na modernizacji

Pasażerowie otrzymają trzy nowe przystanki: Szczecin Pomorzany Pętla, Warzymice i Przecław, a także nową stację w Kołbaskowie, gdzie kończyć będą bieg pociągi aglomeracyjne. To ogromna zmiana dla mieszkańców południowych przedmieść Szczecina.

W planach jest również budowa wiaduktów na najbardziej obciążonych przejazdach kolejowych, co poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.

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Po stronie niemieckiej prace trwają. Ale z opóźnieniami

Podczas gdy w Polsce projekt dopiero rusza, w Niemczech modernizacja odcinka Angermünde – granica państwa trwa od 2021 roku. Obejmuje elektryfikację, odbudowę drugiego toru, modernizację stacji Casekow, Schönow, Petershagen i Tantow oraz budowę nowego peronu w Passow. Niemcy również dostosowują linię do prędkości 160 km/h.

Pierwotnie prace miały zakończyć się w 2026 roku, ale wykonawca zgłosił opóźnienia. Teraz mówi się o IV kwartale 2027 roku, choć niektóre źródła wskazują, że termin może się jeszcze przesunąć.

Od grudnia 2026 r. pociągi przestaną jeździć. Zastąpią je autobusy

Modernizacja po obu stronach granicy oznacza jedno: od grudnia 2026 roku całkowicie zawieszony zostanie ruch kolejowy między Polską a Niemcami. Jedyną możliwością dotarcia do Niemiec będzie komunikacja zastępcza obsługiwana przez Deutsche Bahn.

Już teraz od kilku lat nie kursują pociągi na trasie Szczecin – Angermünde. Teraz dojdzie do tego zawieszenie ruchu między Szczecinem a Löcknitz. Normalne połączenia wrócą dopiero po zakończeniu prac.

Stacja kolejowa Szczecin Gumieńce z tablicą informacyjną, torami, peronem i fragmentem infrastruktury kolejowej, w tle zielone drzewa i niebieskie niebo. To kluczowy punkt na trasie Szczecin-granica, o której modernizacji przeczytasz więcej na naszym portalu.
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