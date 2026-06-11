Budowa SKM na ostatniej prostej. Wiadomo, kiedy pojadą pierwsze pociągi

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-11 14:54

Na stacji Szczecin Turzyn odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiono najnowsze informacje o Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Ale uwagę przyciągnęło coś jeszcze – widok, którego nie było tu od ćwierć wieku. Przy peronie zatrzymał się pociąg. Symboliczny, krótki postój, który ma stać się codziennością już wkrótce.

Ostatnia prosta na odcinku do Polic

Podczas briefingu 11 czerwca przedstawiono aktualny stan prac. Najbardziej wyczekiwany fragment – reaktywacja linii do Polic po blisko 25 latach przerwy – jest już na finiszu.

Zaawansowanie robót wynosi około 75 procent. Trwają prace torowe, montaż urządzeń sterowania ruchem i wykończenia na nowych przystankach. To właśnie ten odcinek ma być wizytówką całego projektu.

Kiedy pojedziemy SKM? Nie w grudniu 2026

Choć budowa ma zakończyć się w połowie grudnia 2026, nie oznacza to, że pociągi ruszą wraz z nowym rozkładem jazdy.

Po robotach konieczne będą testy, odbiory techniczne i certyfikacje. Dopiero po nich możliwe będzie uruchomienie regularnych kursów.

Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji, zapowiedział:

– Mogę dzisiaj powiedzieć, że w pierwszym kwartale 2027 roku SKM na trasie do Polic ruszy w pełnym wymiarze.

To pierwsza tak konkretna deklaracja od miesięcy.

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Pociągi co 15 minut. „To będzie zupełnie nowa jakość”

SKM połączy Szczecin, Police, Stargard, Goleniów i Gryfino, tworząc nowoczesny system transportu aglomeracyjnego.

Na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Niebuszewo pociągi mają kursować nawet co 15 minut w szczycie.

O tym, jak zmieni się codzienna mobilność, mówił Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego:

– Od Polic do Niebuszewa dojedziemy w 25 minut, do Szczecina Głównego w 40 minut. W dobrych warunkach, w spokoju. To na pewno będzie lepsza możliwość przemieszczania się.

Wspólny bilet? Na razie tylko miesięczny

Wciąż trwają prace nad wspólnym systemem taryfowym dla SKM i komunikacji miejskiej.

Obecnie dostępny jest jedynie wspólny bilet miesięczny, ale zapowiedziano, że system ma zostać uproszczony i dostosowany do codziennych potrzeb mieszkańców.

SKM – inwestycja, która miała ruszyć kilka lat temu

Budowa SKM trwa od kilku lat i jest jedną z największych inwestycji kolejowych w regionie.

Koszt projektu to 1,35 mld zł, z czego 740 mln zł pochodzi z funduszy UE.

Niestety inwestycja napotkała na spory poślizg. Pierwotnie pierwsze pociągi miały ruszyć w 2022 roku, jednak liczne opóźnienia przesunęły termin o kilka lat.

Kiedy ruszy SKM Szczecin?
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