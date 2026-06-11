Ostatnia prosta na odcinku do Polic

Podczas briefingu 11 czerwca przedstawiono aktualny stan prac. Najbardziej wyczekiwany fragment – reaktywacja linii do Polic po blisko 25 latach przerwy – jest już na finiszu.

Zaawansowanie robót wynosi około 75 procent. Trwają prace torowe, montaż urządzeń sterowania ruchem i wykończenia na nowych przystankach. To właśnie ten odcinek ma być wizytówką całego projektu.

Kiedy pojedziemy SKM? Nie w grudniu 2026

Choć budowa ma zakończyć się w połowie grudnia 2026, nie oznacza to, że pociągi ruszą wraz z nowym rozkładem jazdy.

Po robotach konieczne będą testy, odbiory techniczne i certyfikacje. Dopiero po nich możliwe będzie uruchomienie regularnych kursów.

Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji, zapowiedział:

– Mogę dzisiaj powiedzieć, że w pierwszym kwartale 2027 roku SKM na trasie do Polic ruszy w pełnym wymiarze.

To pierwsza tak konkretna deklaracja od miesięcy.

Pociągi co 15 minut. „To będzie zupełnie nowa jakość”

SKM połączy Szczecin, Police, Stargard, Goleniów i Gryfino, tworząc nowoczesny system transportu aglomeracyjnego.

Na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Niebuszewo pociągi mają kursować nawet co 15 minut w szczycie.

O tym, jak zmieni się codzienna mobilność, mówił Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego:

– Od Polic do Niebuszewa dojedziemy w 25 minut, do Szczecina Głównego w 40 minut. W dobrych warunkach, w spokoju. To na pewno będzie lepsza możliwość przemieszczania się.

Wspólny bilet? Na razie tylko miesięczny

Wciąż trwają prace nad wspólnym systemem taryfowym dla SKM i komunikacji miejskiej.

Obecnie dostępny jest jedynie wspólny bilet miesięczny, ale zapowiedziano, że system ma zostać uproszczony i dostosowany do codziennych potrzeb mieszkańców.

SKM – inwestycja, która miała ruszyć kilka lat temu

Budowa SKM trwa od kilku lat i jest jedną z największych inwestycji kolejowych w regionie.

Koszt projektu to 1,35 mld zł, z czego 740 mln zł pochodzi z funduszy UE.

Niestety inwestycja napotkała na spory poślizg. Pierwotnie pierwsze pociągi miały ruszyć w 2022 roku, jednak liczne opóźnienia przesunęły termin o kilka lat.

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