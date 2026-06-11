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Ostatnia prosta na odcinku do Polic
Podczas briefingu 11 czerwca przedstawiono aktualny stan prac. Najbardziej wyczekiwany fragment – reaktywacja linii do Polic po blisko 25 latach przerwy – jest już na finiszu.
Zaawansowanie robót wynosi około 75 procent. Trwają prace torowe, montaż urządzeń sterowania ruchem i wykończenia na nowych przystankach. To właśnie ten odcinek ma być wizytówką całego projektu.
Kiedy pojedziemy SKM? Nie w grudniu 2026
Choć budowa ma zakończyć się w połowie grudnia 2026, nie oznacza to, że pociągi ruszą wraz z nowym rozkładem jazdy.
Po robotach konieczne będą testy, odbiory techniczne i certyfikacje. Dopiero po nich możliwe będzie uruchomienie regularnych kursów.
Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji, zapowiedział:
– Mogę dzisiaj powiedzieć, że w pierwszym kwartale 2027 roku SKM na trasie do Polic ruszy w pełnym wymiarze.
To pierwsza tak konkretna deklaracja od miesięcy.
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Pociągi co 15 minut. „To będzie zupełnie nowa jakość”
SKM połączy Szczecin, Police, Stargard, Goleniów i Gryfino, tworząc nowoczesny system transportu aglomeracyjnego.
Na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Niebuszewo pociągi mają kursować nawet co 15 minut w szczycie.
O tym, jak zmieni się codzienna mobilność, mówił Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego:
– Od Polic do Niebuszewa dojedziemy w 25 minut, do Szczecina Głównego w 40 minut. W dobrych warunkach, w spokoju. To na pewno będzie lepsza możliwość przemieszczania się.
Wspólny bilet? Na razie tylko miesięczny
Wciąż trwają prace nad wspólnym systemem taryfowym dla SKM i komunikacji miejskiej.
Obecnie dostępny jest jedynie wspólny bilet miesięczny, ale zapowiedziano, że system ma zostać uproszczony i dostosowany do codziennych potrzeb mieszkańców.
SKM – inwestycja, która miała ruszyć kilka lat temu
Budowa SKM trwa od kilku lat i jest jedną z największych inwestycji kolejowych w regionie.
Koszt projektu to 1,35 mld zł, z czego 740 mln zł pochodzi z funduszy UE.
Niestety inwestycja napotkała na spory poślizg. Pierwotnie pierwsze pociągi miały ruszyć w 2022 roku, jednak liczne opóźnienia przesunęły termin o kilka lat.