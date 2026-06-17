Wakacyjny hit wraca na Zalew Szczeciński. Rozpoczęto sprzedaż biletów na rejsy tramwajem wodnym

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-17 22:11

Ruszyła sprzedaż wejściówek na tegoroczne rejsy tramwajem wodnym po Zalewie Szczecińskim. W ubiegłym roku ten projekt okazał się ogromnym sukcesem, a w tym sezonie zainteresowanie ponownie jest bardzo duże. Jednostka będzie znowu kursować między Szczecinem, Trzebieżą, Nowym Warpnem, Stepnicą i Świnoujściem, gwarantując jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych.

Nowe Warpno
Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe Warpno

Ruszyła sprzedaż biletów na tramwaj wodny

Miejsca można już rezerwować bezpośrednio u przewoźników. Wejściówki są dostępne w internecie na stronach Adler-Schiffe i Statek.pl.

Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Policach stworzyło specjalną podstronę na portalu policki.pl, gdzie zgromadzono wszystkie najważniejsze informacje. Znalazły się tam detale dotyczące tras, przystanków, terminów kursowania, rozkładów jazdy, cen biletów oraz najświeższe komunikaty.

Widoki z pokładu statku

– Rejsy tramwaju wodnego to wyjątkowa okazja, aby podziwiać piękne widoki Zalewu Szczecińskiego z pokładu statku. To idealna propozycja zarówno dla turystów, jak i mieszkańców regionu, którzy chcą spędzić lato w aktywny i niecodzienny sposób – podkreśla Shivan Fate, Starosta Policki.

Tramwaj wodny spełnia nie tylko funkcję komunikacyjną, ale jest też wielką atrakcją dla turystów. W zeszłym sezonie wejściówki wyprzedawały się w szybkim tempie, a same statki pływały pełne pasażerów.

Rower na pokładzie statku

Pasażerowie mają możliwość zabrania na statek jednośladu, co daje wiele nowych opcji dla fanów aktywnego spędzania czasu. Połączenie podróży statkiem z jazdą na rowerze po lokalnych szlakach to doskonały wybór na wyjazd z rodziną, weekendowy wyjazd lub letnie zwiedzanie okolicy.

Kiedy rusza tramwaj wodny?

Inauguracyjne kursy zaplanowano na 27 czerwca, a ilość miejsc jest limitowana. Władze samorządowe apelują o wczesne dokonywanie rezerwacji, ponieważ popyt na bilety jest gigantyczny.

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