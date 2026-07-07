Lisy opanowały nadmorski kurort. Mieszkańcy i turyści w strachu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-07 10:54

Popularne miasto nad Bałtykiem zmaga się z niecodziennym problemem – lisy coraz śmielej wchodzą na ulice, osiedla i podwórka w Świnoujściu. Choć urzędnicy uspokajają, że zwierzęta zwykle unikają ludzi, w kurorcie narasta niepokój. Mieszkańcy i turyści obawiają się, że dziki drapieżnik może zaatakować, a wielu nie wie, jak prawidłowo zachować się podczas takiego spotkania.

Lis z szeroko otwartym pyskiem na plaży w Świnoujściu. O problemie z dzikimi zwierzętami przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Pexels.com

Lisy w centrum miasta. „Boimy się o dzieci i psy”

W ostatnich tygodniach do urzędu miasta spływa lawina zgłoszeń o lisach kręcących się po ulicach, skwerach i w pobliżu domów. Zwierzęta widziane są także w okolicach plaży i popularnych deptaków.

Mieszkańcy Świnoujścia mówią wprost, że boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci i czworonogów. Turyści również nie kryją obaw – wielu z nich nie ma pojęcia, jak reagować, gdy lis nagle pojawi się na ścieżce lub podchodzi zbyt blisko.

„Lisy zazwyczaj boją się ludzi, ale to wciąż dzikie zwierzęta. Ich zachowanie może być nieprzewidywalne”

– przypominają urzędnicy ze Świnoujścia.

Niepokojące zachowania? To może być choroba

Urzędnicy ostrzegają, że lis, który nie ucieka, jest ospały, zbyt odważny lub agresywny, może być chory, np. na wściekliznę. W takim przypadku należy natychmiast oddalić się i zgłosić sprawę Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

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Dokarmianie to śmiertelny błąd

Miasto apeluje, by nie dokarmiać lisów. Zwierzęta szybko przyzwyczajają się do łatwego pożywienia, zaczynają podchodzić coraz bliżej domów, a to zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

Warto też zabezpieczać śmieci i resztki jedzenia, bo to właśnie one najczęściej przyciągają drapieżniki na osiedla.

Uwaga na psy! Spacer tylko na smyczy

Lisy szczególnie przyciągają uwagę psów, które mogą próbować je gonić. To grozi pogryzieniem, a nawet przeniesieniem chorób. Urzędnicy apelują: na spacerach trzymaj psa na smyczy i nie pozwalaj mu zbliżać się do dzikich zwierząt.

Jak reagować, gdy na drodze pojawi się lis? Najważniejsze zasady

  • Zachowaj spokój — nie panikuj, nie wykonuj gwałtownych ruchów.
  • Nie podchodź — nawet jeśli lis wygląda na oswojonego.
  • Nie dokarmiaj — jedzenie przyciąga drapieżniki pod domy.
  • Zabezpiecz odpady — zamykaj kosze, nie zostawiaj resztek na zewnątrz.
  • Oddalaj się powoli — nie odwracaj się plecami, utrzymuj kontakt wzrokowy, ale nie patrz w oczy.
  • Odstrasz delikatnie — możesz klasnąć lub stuknąć w przedmiot, bez agresji.
  • Zgłoś chorego lisa — jeśli zachowuje się nienaturalnie.
  • Chroń psa — trzymaj go na smyczy, nie pozwalaj na kontakt.
Dwa oblicza jednej plaży nad Bałtykiem
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