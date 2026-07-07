Synoptycy nie mają dobrych wieści. Wypoczynek nad morzem zmieni się w koszmar. Ale to dopiero początek

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-07 8:04

Pogoda znów pokaże swoje groźne oblicze – we wtorek i środę północ kraju znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, który nad Bałtykiem może osiągać prędkości zagrażające życiu. Jednocześnie na południu spodziewane są gwałtowne burze z ulewami i gradem. IMGW wydał szereg ostrzeżeń, które obejmą niemal połowę Polski.

Kobieta z parasolem walczy z silnym wiatrem na tle wzburzonego morza. O alertach pogodowych czytaj na SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Silny wiatr na północy

Najpoważniejsza sytuacja dotyczy wybrzeża i północnych województw. IMGW uruchomił alerty od I do III stopnia dla części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko‑mazurskiego.

W zachodniopomorskim i warmińsko‑mazurskim obowiązywać będą ostrzeżenia I i II stopnia. Synoptycy przewidują tam wiatr o średniej prędkości do 40–70 km/h, a w porywach nawet do 115 km/h.

Najgroźniej będzie jednak w województwie pomorskim. IMGW wydał tam najwyższy, III stopień, który oznacza możliwość wystąpienia zjawisk o charakterze katastrofalnym. Prognozy mówią o średniej prędkości wiatru do 80 km/h, a porywach dochodzących do 120 km/h. To siła, która może łamać drzewa, zrywać dachy i powodować poważne szkody.

Alerty wiatrowe zaczną obowiązywać we wtorek po południu i potrwają do godz. 17 w środę.

Burze na południu kraju

Równocześnie IMGW ostrzega przed burzami w siedmiu województwach na południu Polski. Alerty I stopnia obejmą:

  • śląskie,
  • małopolskie,
  • podkarpackie,

oraz części dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Na tych terenach prognozowane są burze z ulewnym deszczem 20–30 mm, porywami wiatru do 80 km/h oraz lokalnym gradem. Ostrzeżenia będą aktywne od godz. 15 do godzin wieczornych we wtorek.

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Co oznaczają alerty IMGW?

  • I stopień – zjawiska niebezpieczne, mogące powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
  • II stopień – zjawiska groźne, mogące powodować duże szkody.
  • III stopień – zjawiska ekstremalne, o rozmiarach katastrof, stanowiące poważne zagrożenie życia.

Gdzie będzie najgroźniej?

Choć burze uderzą w południe kraju, to największe zagrożenie dotyczy północy – szczególnie Pomorza, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć 120 km/h. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć posesje, unikać parkowania pod drzewami i śledzić komunikaty służb.

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