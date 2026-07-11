Żona Hitlera mieszkała w Pobierowie? Jej dom znajdował się obok hotelu Gołębiewski

Ewa Braun w Pobierowie. Żona Hitlera miała spędzać tu wakacje

Pobierowo w ostatnich miesiącach znane jest głównie ze względu na nowo otwarty hotel Gołębiewski, który robi wrażenie na odwiedzających. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że nadmorski kolos znajduje się nieopodal miejsca, w którym - jak mówią - dawniej wypoczywała żona Adolfa Hitlera. Dojście do willi Ewy Braun z hotelu zajmuje zaledwie 13 minut, a jej wygląd może nieco wystraszyć.

Tajemniczy dom Ewy Braun w Pobierowie

Dom Ewy Braun znajduje się na skraju klifu w Pobierowie przy ulicy Ciechanowskiej 3. Według wielu opowieści i doniesień to właśnie pod tym adresem swego czasu miała wypoczywać Ewa Braun. Niestety brakuje jednoznacznych dokumentów potwierdzających, że partnerka Hitlera faktycznie mieszkała w tym miejscu lub regularnie tam przebywała. Mimo to, budynek od wielu lat funkcjonuje w świadomości mieszkańców i turystów jako dom Ewy Braun. Zdjęcia obiektu znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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Żona Hitlera mieszkała w Pobierowie. Oto jej dom [ZDJĘCIA]

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Drewniany dom z lat 30. XX wieku

Drewniany dom powstał w latach 30. XX wieku, gdy Pobierowo było popularną niemiecką miejscowością letniskową nad Bałtykiem. Nic więc dziwnego, że obecnie jego konstrukcja i ogólny wygląda pozostawiają wiele do życzenia. Przez lata miejsce to odwiedziło mnóstwo osób, a niektórzy postanowili pozostawić po sobie pamiątki w postaci grafitti. Dom jest niemal w całości "pomalowany" w ten właśnie sposób.

Willa Ewy Braun wystawiona na sprzedaż

Co ciekawe, tak mroczna i interesująca willa nadal szuka nowego właściciela. Od miesięcy bowiem oferta sprzedaży domu pojawia się na portalu Otodom.pl. Cena to 4,25 mln zł za drewniany obiekt z historią i 458 m2 działki.