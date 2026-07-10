Po awanturze podpalił kamper. W środku była kobieta! 23-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-10 20:49

Chwile grozy na terenie budowy w Ińsku. Po zakrapianym alkoholem spotkaniu 23-latek miał podpalić przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Chwilę później uciekł na rowerze. Na całe szczęście w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał. Policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Teraz odpowie za usiłowanie zabójstwa. Szczegóły poniżej.

Spalona przyczepa kempingowa na terenie budowy. O usiłowaniu zabójstwa w Ińsku przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Najpierw pili razem alkohol. Chwilę później wybuchł pożar

Wszystko wydarzyło się w sobotni wieczór w Ińsku, gdzie na terenie jednej z budów zapaliła się przyczepa kempingowa. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Posterunku Policji w Suchaniu, którzy rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta pilnująca budowy wcześniej spotkała się ze swoim znajomym. Oboje pili alkohol, jednak w pewnym momencie między nimi doszło do kłótni. Mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, po czym opuścił przyczepę.

- Po chwili zaniepokojona hałasem kobieta wyszła na zewnątrz i zauważyła, że przyczepa, w której chwilę wcześniej przebywała, została podpalona. Jednocześnie zobaczyła oddalającego się na rowerze swojego znajomego. W wyniku zdarzenia kobieta nie odniosła obrażeń – informują funkcjonariusze ze Szczecina.

23-latek szybko wpadł w ręce policji. Usłyszał poważne zarzuty

Policjanci w krótkim czasie ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanego. 23-latek został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu usiłowania zabójstwa, zniszczenia mienia, dokumentów oraz kierowania gróźb pozbawienia życia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – dodają funkcjonariusze.

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