Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-10 14:00

Choć niszczycielski sztorm Bernadette powoli odsuwa się znad polskiego wybrzeża, wzburzony Bałtyk wciąż stwarza zagrożenie dla turystów. 10 lipca na wszystkich kąpieliskach w Dąbkach ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Mimo osłabnięcia wiatru, sytuacja w wodzie wciąż uniemożliwia bezpieczną kąpiel.

Czerwona flaga zakazu kąpieli na wieży ratowniczej w Dąbkach. O sytuacji nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Czerwone flagi powiewają dziś nad całym pasem nadmorskim w Dąbkach, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Choć lokalnie wiatr znacznie osłabł i osiąga zaledwie 4 m/s, to stan morza po niedawnych nawałnicach pozostaje skrajnie niebezpieczny. Głównym powodem zamknięcia plaż są silne prądy wsteczne oraz wysokie fale przekraczające 70 cm.

Zakaz kąpieli z powodu prądów wstecznych i wysokich fal obowiązuje na następujących kąpieliskach:

  • Dąbki Wschód – kąpielisko I
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II

Choć na brzegu panuje pozorna flauta, to pod wodą kryje się śmiertelne zagrożenie. Prądy wsteczne (zwane rozrywającymi) potrafią z ogromną siłą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków, a próba walki z nimi jest niezwykle wycieńczająca. Ratownicy apelują o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie zakazów – wejście do wody w tych warunkach grozi tragedią.

Polecany artykuł:

Tyle zapłacimy za tegoroczny urlop. Morze Bałtyckie wciąż kusi turystów

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w wielu częściach polskiego wybrzeża zakwity sinic paraliżują ruch turystyczny, w Dąbkach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na monitorowanych kąpieliskach w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Oznacza to, że gdy tylko wysoka fala opadnie, a prądy wsteczne osłabną, plażowicze będą mogli bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Dąbkach charakteryzują się nietypowym układem temperatur. Podczas gdy temperatura powietrza wynosi 18°C, woda w morzu nagrzała się aż do 21°C. Choć cieplejsza woda i słaby wiatr (4 m/s) mogą zachęcać do zanurzenia się w falach, warto pamiętać, że to właśnie w takich warunkach najłatwiej o brawurę.

Złota zasada plażowicza: Bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. Zawsze należy sprawdzać kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym i bezdyskusyjnie stosować się do poleceń służb dbających o nasze zdrowie i życie. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli – bez wyjątków.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki