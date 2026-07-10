Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Czerwone flagi powiewają dziś nad całym pasem nadmorskim w Dąbkach, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Choć lokalnie wiatr znacznie osłabł i osiąga zaledwie 4 m/s, to stan morza po niedawnych nawałnicach pozostaje skrajnie niebezpieczny. Głównym powodem zamknięcia plaż są silne prądy wsteczne oraz wysokie fale przekraczające 70 cm.

Zakaz kąpieli z powodu prądów wstecznych i wysokich fal obowiązuje na następujących kąpieliskach:

Dąbki Wschód – kąpielisko I

Dąbki Wschód – kąpielisko II

Dąbki Zachód – kąpielisko I

Dąbki Zachód – kąpielisko II

Choć na brzegu panuje pozorna flauta, to pod wodą kryje się śmiertelne zagrożenie. Prądy wsteczne (zwane rozrywającymi) potrafią z ogromną siłą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków, a próba walki z nimi jest niezwykle wycieńczająca. Ratownicy apelują o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie zakazów – wejście do wody w tych warunkach grozi tragedią.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w wielu częściach polskiego wybrzeża zakwity sinic paraliżują ruch turystyczny, w Dąbkach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na monitorowanych kąpieliskach w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Oznacza to, że gdy tylko wysoka fala opadnie, a prądy wsteczne osłabną, plażowicze będą mogli bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Dąbkach charakteryzują się nietypowym układem temperatur. Podczas gdy temperatura powietrza wynosi 18°C, woda w morzu nagrzała się aż do 21°C. Choć cieplejsza woda i słaby wiatr (4 m/s) mogą zachęcać do zanurzenia się w falach, warto pamiętać, że to właśnie w takich warunkach najłatwiej o brawurę.

Złota zasada plażowicza: Bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. Zawsze należy sprawdzać kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym i bezdyskusyjnie stosować się do poleceń służb dbających o nasze zdrowie i życie. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli – bez wyjątków.

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