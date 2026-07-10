Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-10 13:41

Po gwałtownym sztormie, który nawiedził wybrzeże i przyniósł porywy wiatru dochodzące nawet do 100 km/h, zmuszając służby do demontażu podestów plażowych, nad Bałtykiem zapanował upragniony spokój. Dzisiejszy raport z 10 lipca przynosi doskonałe wieści dla wszystkich wypoczywających w Sarbinowie. Warunki poprawiły się, co oznacza, że plażowicze mogą w końcu bez przeszkód cieszyć się urokami morskich kąpieli.

Drewniana wieża ratownicza na plaży z powiewającą czerwoną flagą. O bezpieczeństwie w Sarbinowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Po dniach niespokojnej aury i czerwonych flagach wywołanych wysoką falą oraz silnymi prądami wstecznymi, sytuacja na plażach w Sarbinowie uległa poprawie. Wszystkie lokalne kąpieliska są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla turystów. Prędkość wiatru spadła do zaledwie 3 m/s, co stwarza komfortowe i bezpieczne warunki do rekreacji dla całych rodzin. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

  • Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.
  • Sarbinowo 211: Podobnie jak na sąsiednich odcinkach, termometry pokazują 20°C w cieniu, przy temperaturze wody na poziomie 18°C. Łagodny wiatr (3 m/s) sprzyja spokojnemu plażowaniu, a czystość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.
  • Sarbinowo 212: Tutaj również panują optymalne warunki – 20°C powietrza, 18°C wody oraz lekki wiatr 3 m/s. Kąpielisko jest w pełni otwarte.
  • Sarbinowo 213B: Ostatni z monitorowanych odcinków zaprasza z temperaturą powietrza 20°C i wody 18°C. Brak silnych fal sprawia, że to idealne miejsce na bezpieczny powrót do wody po niedawnym załamaniu pogody.

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Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie stwierdzono obecności sinic. Zarówno oficjalne badania sanitarno-epidemiologiczne, jak i bieżące obserwacje ratowników wodnych potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się. W przeciwieństwie do niektórych regionów wschodniego wybrzeża, gdzie zakwity tych organizmów bywają problemem, turyści w Sarbinowie mogą cieszyć się bezpiecznym kontaktem z morską wodą bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda to klasyczna, umiarkowana letnia aura nad polskim morzem: 20°C w powietrzu, stabilne 18°C w wodzie oraz kojący, bardzo słaby wiatr o prędkości 3 m/s. Choć dzisiaj pogoda nas rozpieszcza, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza – kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest czujność. Zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowników: biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Stosowanie się do poleceń ratowników i respektowanie ich komunikatów to podstawa, by urlop nad Bałtykiem przyniósł wyłącznie piękne wspomnienia.

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