Awantura o chihuahuę w autobusie. Kierowca tłumaczy, dlaczego wezwał policję

Jak donosi Fakt.pl, pasażerka twierdzi, że kierowca nie zgodził się na dalszą jazdę z powodu braku kagańca u psa, a kiedy odmówiła opuszczenia autobusu, wezwał policję. Kobieta została wyprowadzona w kajdankach i spędziła 24 godziny w areszcie. Usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia policjanta. Według relacji policji, zatrzymana odmawiała podania danych, stawiała opór, używała wulgaryzmów i odpychała interweniujących mundurowych.

Kierowca autobusu odpiera zarzuty i relacjonuje zajście

Teraz swoje stanowisko, w rozmowie z Faktem, przedstawił kierowca autobusu. Według niego nie była to pierwsza sytuacja, w której ta pasażerka przewoziła swojego psa bez kagańca. Jak zaznaczył, poprzednio jedynie zwrócił jej uwagę, ale tym razem zdecydował się na wezwanie patrolu, postępując zgodnie z regulaminem przewoźnika.

Policjanci zachowywali się kulturalnie. Gdyby nie jej zachowanie, to ta interwencja mogła wyglądać zupełnie inaczej

Właścicielka psa kategorycznie odrzuca oskarżenia o agresywne zachowanie. Utrzymuje, że była spokojna, i czeka, aż całą sprawę, w tym przebieg samej interwencji, rozstrzygnie sąd.

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