Dramatyczny poranek w centrum Szczecina. 40‑latek spadł z rusztowania, lądował śmigłowiec LPR

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-08 12:30

W centrum Szczecina doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. W środę, 8 lipca, około godziny 7:25, 40‑letni pracownik budowlany spadł z rusztowania na rogu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejsce wezwano wszystkie służby, a w Alei Niepodległości lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci jako pierwsi prowadzili reanimację poszkodowanego.

Śmigłowiec LPR
Autor: Grzegorz Kluczyński / Super Express

Upadek z wysokości w centrum miasta

Do wypadku doszło podczas porannych prac remontowych. Według ustaleń służb, mężczyzna spadł z dużej wysokości z konstrukcji rusztowania ustawionego przy skrzyżowaniu Kaszubskiej i Bogurodzicy. Zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu wpłynęło o godz. 7:25.

Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. Pierwsi dotarli funkcjonariusze policji — to oni rozpoczęli reanimację 40‑latka, walcząc o jego życie do czasu przyjazdu ratowników.

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Śmigłowiec LPR lądował na Alei Niepodległości

Ze względu na ciężki stan poszkodowanego konieczne było wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna wylądowała w samym centrum miasta, na Alei Niepodległości, co spowodowało chwilowe wstrzymanie ruchu w okolicy.

Ratownicy medyczni przejęli reanimację od policjantów. Jak potwierdza ZRM, mężczyzna doznał poważnego urazu głowy i znajdował się w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Po skutecznej resuscytacji został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku

Po zakończeniu akcji ratunkowej teren zabezpieczyła policja. Na miejscu pracował także prokurator, który ma ustalić dokładny przebieg i przyczyny wypadku. Wstępne ustalenia wskazują, że zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku podczas prac remontowych.

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