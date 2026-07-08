Polacy masowo odwiedzają tę część Niemiec. Po co tu przyjeżdżają?

Polacy szturmują Brandenburgię

Brandenburgia stała się dla Polaków naturalnym kierunkiem weekendowych i wakacyjnych wypadów - donosi "Nordkurier". Przyciągają ich zamki, pałace, ogrody, klasztory, ale też aktywności w naturze – od spacerów po urokliwych parkach, przez wycieczki rowerowe, aż po wypady nad jeziora. Ogromną rolę odgrywa również turystyka przygraniczna, intensywnie promowana w Polsce m.in. w kampaniach outdoorowych czy w pociągach PKP.

Co najbardziej interesuje polskich turystów?

Według niemieckich danych Polacy najchętniej odwiedzają miejsca, które łączą historię, kulturę i naturę. Wśród hitów są zarówno obiekty znane od lat, jak i atrakcje, które dopiero zdobywają popularność. Oto najbardziej lubiane miejsca w Brandenburgii – każde z krótkim opisem, który pokazuje, dlaczego Polacy tak chętnie tam wracają.

NaturTherme Templin

Relaksacyjny kompleks termalny z basenami, saunami i strefą wellness. Idealny na szybki reset niedaleko granicy i około 80 kilometrów od Szczecina.

El Dorado Westernstadt w Templin

Miasteczko rodem z Dzikiego Zachodu z pokazami kaskaderskimi i atrakcjami dla rodzin. Jedno z najbardziej nietypowych miejsc w Brandenburgii.

Teatr Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teatr znany z polsko‑niemieckich spektakli, często wystawianych w dwóch językach. Kulturalny most między Polską a Niemcami.

Dominikanerkloster Prenzlau

Dawny klasztor dominikanów, dziś tętniące życiem centrum kultury. Regularnie odbywają się tu polsko‑niemieckie projekty, wystawy i koncerty.

Kloster Neuzelle

Jedno z najpiękniejszych barokowych opactw w Niemczech. Zachwyca monumentalną architekturą i ogrodami przypominającymi południe Europy.

Frankfurt nad Odrą

Miasto przy samej granicy, znane z wydarzeń takich jak „Klassik ohne Grenzen”. Idealne na jednodniowy wypad z Polski.

Podnośnia w Niederfinow

Imponująca winda dla statków — jedna z najstarszych w Europie. Prawdziwa gratka dla fanów techniki i inżynierii (zobacz zdjęcia w poniższej galerii).

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Tropical Island

Ogromny tropikalny park rozrywki pod Berlinem. Plaże, laguny, zjeżdżalnie i egzotyczna roślinność przez cały rok.

Szlaki rowerowe na pograniczu

Setki kilometrów tras prowadzą przez jeziora, lasy i urokliwe miasteczka. Raj dla miłośników aktywnego wypoczynku.

Eisenhüttenstadt

Miasto‑symbol NRD, zaprojektowane jako „idealne socjalistyczne miasto”. Dziś przyciąga fanów historii, architektury i klimatu retro, którego nie da się znaleźć nigdzie indziej (zobacz zdjęcia w poniższej galerii).

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Oder Center Schwedt

Duże centrum handlowe tuż przy granicy i zaledwie 50 kilometrów od Szczecina, uwielbiane przez Polaków. Dziesiątki sklepów, restauracje i promocje, które często przyciągają tłumy z Polski.

Aquarium Schwedt

Rodzinny aquapark z basenami, zjeżdżalniami, strefą rekreacyjną i saunarium. Idealny na szybki wypad dla rodzin z dziećmi — blisko, tanio i bez tłoku. Dla wielu alternatywa dla szczecińskiej Fabryki Wody czy gryfińskiej Laguny.

Zoo Eberswalde

Jeden z najciekawszych ogrodów zoologicznych w regionie, znane z dużych wybiegów i egzotycznych gatunków. Świetne miejsce na całodniową wycieczkę dla rodzin.

Brandenburgia – idealna na szybki wypad z Polski

Bliskość granicy, świetna infrastruktura, bogata oferta kulturalna i przyrodnicza – to wszystko sprawia, że Brandenburgia stała się dla Polaków jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w Niemczech. A niemieckie media nie mają wątpliwości: polscy turyści pokochali ten land i wracają tu coraz częściej.

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