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Hotel Gołębiewski w Pobierowie
Lato nad Bałtykiem to dla wielu turystów czas relaksu przy basenie i korzystania z hotelowych atrakcji. Nie zawsze jednak wszystko przebiega zgodnie z planem. Przekonali się o tym goście Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, gdzie zewnętrzna strefa basenowa została czasowo wyłączona z użytkowania. Powód tej decyzji przedstawił sam obiekt.
Baseny w Gołębiewskim zamknięte
Hotel Gołębiewski w Pobierowie poinformował, że czasowo wyłączona z użytkowania została strefa basenowa. Decyzja dotyczy basenów znajdujących się na zewnątrz obiektu i została podjęta w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Szanowni Goście, uprzejmie informujemy, że w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi baseny zewnętrzne pozostają tymczasowo nieczynne - poinformował hotel na swojej stronie internetowej golebiewski.pl.
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Aquapark Tropikana w hotelu Gołębiewski Pobierowo
Na szczęście goście hotelu Gołębiewski w Pobierowie nadal mogą korzystać z atrakcji wodnych dostępnych wewnątrz obiektu. W obiekcie znajduje się bowiem Aquapark Tropikana, który działa niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. To alternatywa dla osób, które planowały spędzić czas przy basenach zewnętrznych, a ze względu na pogodę muszą zmienić swoje plany. Zdjęcia tej przestrzeni zamieściliśmy poniżej.
Pojechałam do Hotelu Gołębiewski Pobierowo. Weszłam do aquaparku i strefy wellness
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Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]
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