Hotel Gołębiewski w Pobierowie zamknął baseny zewnętrzne. Jest komunikat obiektu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-08 8:37

Goście Hotelu Gołębiewski w Pobierowie nie skorzystają na razie z jednej z największych atrakcji obiektu. Zewnętrzna strefa basenowa została czasowo zamknięta, a wokół basenów zamiast wypoczywających turystów widać puste leżaki. Hotel wyjaśnił już, dlaczego podjęto taką decyzję.

Pusty basen zewnętrzny przy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. O zamknięciu strefy przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Anastazja Lisowska

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Lato nad Bałtykiem to dla wielu turystów czas relaksu przy basenie i korzystania z hotelowych atrakcji. Nie zawsze jednak wszystko przebiega zgodnie z planem. Przekonali się o tym goście Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, gdzie zewnętrzna strefa basenowa została czasowo wyłączona z użytkowania. Powód tej decyzji przedstawił sam obiekt.

Baseny w Gołębiewskim zamknięte

Hotel Gołębiewski w Pobierowie poinformował, że czasowo wyłączona z użytkowania została strefa basenowa. Decyzja dotyczy basenów znajdujących się na zewnątrz obiektu i została podjęta w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Szanowni Goście, uprzejmie informujemy, że w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi baseny zewnętrzne pozostają tymczasowo nieczynne - poinformował hotel na swojej stronie internetowej golebiewski.pl.

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Aquapark Tropikana w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Na szczęście goście hotelu Gołębiewski w Pobierowie nadal mogą korzystać z atrakcji wodnych dostępnych wewnątrz obiektu. W obiekcie znajduje się bowiem Aquapark Tropikana, który działa niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. To alternatywa dla osób, które planowały spędzić czas przy basenach zewnętrznych, a ze względu na pogodę muszą zmienić swoje plany. Zdjęcia tej przestrzeni zamieściliśmy poniżej.

Pojechałam do Hotelu Gołębiewski Pobierowo. Weszłam do aquaparku i strefy wellness

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

Strefa besenów Gołębiewski Pobierowo
Galeria zdjęć 15

W Tropikanie na gości czeka sporo atrakcji, w tym m.in. wiele basenów, strefy dla najmłodszych, strefy saun, jacuzzi, groty solne i wiele więcej. 

Odwiedziliśmy gigantyczny aquapark w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wnętrza robią ogromne wrażenie

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HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI