Hotel Gołębiewski otwarty. Byliśmy na inauguracji

Hotel Gołębiewski Pobierowo to jeden z najbardziej wyczekiwanych i jednocześnie najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. Oficjalne otwarcie w formule soft opening miało miejsce 10 czerwca 2026 roku - miliśmy okazję być na inaguracji, a pełną relację znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Podczas zwiedzania giganta udało się nam wejść również do strefy basenowej. Jak wyglądała i co nas zaskoczyło?

Aquapark w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Aquapark Tropikana oraz strefa wellness w hotelu Gołębiewski są zaprojektowane tak, aby pomieścić dużą liczbę gości i jednocześnie zapewnić różnorodne formy relaksu. Przestrzeń została podzielona w sposób czytelny, dzięki czemu poszczególne atrakcje nie nakładają się na siebie i można z nich korzystać bez wrażenia tłoku.

Jednym z elementów, który szczególnie zwraca uwagę, jest spora liczba jacuzzi, które są usytuowane w osobnym pomieszczeniu z dala od bsenów. To znacząca różnica w porównaniu do większości hoteli, gdzie zazwyczaj dostępne jest jedno lub dwa jacuzzi. Tutaj rozwiązanie pozwala na większy komfort i lepsze rozłożenie gości. Strefa wellness obejmuje również groty solne oraz tężnie, które nadają całości bardziej relaksacyjny i zdrowotny charakter. Fotografie tej przestrzeni znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Park wodny w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Na szczególną uwagę zasługują także szatnie - są bardzo duże i dobrze przygotowane na obsługę wielu gości jednocześnie. Widać, więc że projekt zakłada wysoką przepustowość obiektu i sprawną organizację ruchu.

Park Wodny Tropikana: cennik

Park Wodny Tropikana jest dostępny zarówno dla gości hotelowych, jak i osób z zewnątrz. Osoby zameldowane w hotelu mogą korzystać ze strefy wodnej bez dodatkowych opłat, natomiast dla pozostałych gości obowiązuje cennik.

Cennik dla Gości z zewnątrz:

dorośli - 80 zł/ 1,5 godziny,

dzieci do lat 4 nieodpłatnie

dzieci do lat 14 - 40 zł / 1,5 godziny,

za każde rozpoczęte, następne pół godziny - dopłata 20 zł od osoby,

przy wejściu każdy Gość korzystający z basenu otrzymuje jeden ręcznik.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]