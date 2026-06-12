Brytyjczycy ocenili hotel Gołębiewski w Pobierowie. "Zacumowany wycieczkowiec"

Brytyjczycy o polskim gigancie nad Bałtykiem

Brytyjskie media nie przeszły obojętnie obok jednego z największych hoteli w Europie, który powstał w Pobierowie. Dziennikarze "The Sun" opisują obiekt jako monumentalny kompleks, który bardziej przypomina statek wycieczkowy zacumowany przy polskim wybrzeżu niż klasyczny hotel. Zwracają uwagę przede wszystkim na skalę inwestycji - hotel ma około 1200 pokoi i rozciąga się na kilkunastu kondygnacjach, co czyni go jednym z największych obiektów noclegowych w tej części Europy.

Marzy ci się pobyt w hotelu tak ogromnym, że przypomina zacumowany wycieczkowiec? Masz szczęście - napisał brytyjski dziennik "The Sun".

Hotel Gołębiewski w Pobierowie podbija świat

Hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się jednym z najczęściej opisywanych obiektów turystycznych w Europie jeszcze przed pełnym otwarciem. O inwestycji piszą nie tylko polskie portale, ale także media zagraniczne - w tym brytyjskie, niemieckie czy duńskie. Szczególne zainteresowanie wzbudza jego skala, położenie tuż przy Bałtyku oraz porównania do gigantycznego "wycieczkowca zacumowanego przy brzegu".

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Odwiedziliśmy hotel Gołębiewski w Pobierowie [RELACJA]

W dniu oficjalnego otwarcia - 10 czerwca 2026 roku - mieliśmy okazję być w obiekcie, który od samego początku robił na nas duże wrażenie. Stojąc na parkingu można poczuć się wręcz jak mrówka, bowiem budynek jest tak ogromny. Wnętrza natomiast ociekają elegancją i luksusem, podobnie jak tarasy czy zewnętrzne baseny. Pełną relację wraz ze zdjęciami znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było