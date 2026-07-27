Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-27 11:06

Chłodny i wyjątkowo wietrzny poniedziałek, 27 lipca, przyniósł poważne załamanie pogody nad polskim morzem, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenia przed sztormem dla Bałtyku Południowego. W rezultacie na plaży w Grzybowie powiewa dziś czerwona flaga, która kategorycznie zabrania wchodzenia do wody. Choć stan sanitarny kąpieliska jest bez zarzutu, szalejący żywioł zmusił ratowników do zamknięcia plaży w trosce o bezpieczeństwo urlopowiczów.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Grzybowie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Niestety, amatorzy kąpieli w morskich falach muszą dziś zmienić swoje plany. Głęboki układ niżowy przechodzący nad Bałtykiem przyniósł gwałtowny wzrost prędkości wiatru i wysokie, niebezpieczne fale. Ze względu na skrajnie trudne warunki, na plaży obowiązuje dziś całkowity zakaz kąpieli.

  • Kąpielisko GrzybowoZAMKNIĘTE. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr, którego prędkość dochodzi dziś aż do 12 m/s (około 6 stopni w skali Beauforta). Taki wiatr generuje bardzo wysokie fale i stwarza ogromne ryzyko powstania zabójczych prądów wstecznych. Temperatura powietrza nad morzem wynosi zaledwie 16°C, a woda ma 17°C. Ostatni pomiar warunków fizycznych na kąpielisku przeprowadzono 27 lipca 2026 roku.

Warto podkreślić, że pod względem sanitarnym woda w Grzybowie została oceniona przez sanepid jako w pełni przydatna do kąpieli (podczas ostatniego badania z 22 lipca 2026 roku). Kolejna kontrola czystości wody zaplanowana jest na 3 sierpnia 2026 roku. Jednak ze względów bezpieczeństwa fizycznego i ekstremalnych warunków wietrznych, wejście do morza pozostaje dziś całkowicie zabronione.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich plażowiczów obawiających się uciążliwych zakwitów wody. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że jest ona czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Jedyną barierą uniemożliwiającą dziś rekreację w wodzie jest szalejący wiatr i stan morza, a nie stan sanitarny kąpieliska.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Grzybowie upływa pod znakiem chłodu i silnego wiatru – termometry wskazują 16°C, a woda w morzu ma 17°C. W porywach wiatr osiąga aż 12 m/s, co znacznie obniża temperaturę odczuwalną. Zamiast pływania, dzisiejszą aurę warto wykorzystać na spacer, pamiętając jednak o zachowaniu bezpiecznej odległości od wzburzonej linii brzegowej. Złota zasada plażowicza jest prosta: zawsze sprawdzamy kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie słuchamy poleceń ratowników wodnych. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz absolutny zakaz wchodzenia do morza – pamiętajmy, że w tak trudnych warunkach na szali leży nasze życie i zdrowie.

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