Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-27 11:05

Przechodzący nad Polską front atmosferyczny przyniósł gwałtowne burze oraz ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku. W konsekwencji tych trudnych warunków, 27 lipca nadmorskie plaże w Dźwirzynie przywitały turystów czerwoną flagą. Silny, porywisty wiatr sprawia, że wejście do wody jest dziś zabronione ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Dźwirzynie podczas sztormu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie dziś zamknięte

Wszystkie oficjalne plaże w Dźwirzynie zostały objęte całkowitym zakazem kąpieli. Przyczyną tej decyzji ratowników są skrajnie trudne warunki atmosferyczne, będące następstwem sztormu szalejącego na Bałtyku. Służby apelują o bezwzględne respektowanie czerwonej flagi, gdyż porywisty wiatr i silne fale tworzą niezwykle niebezpieczne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych miejsc wraz z aktualnymi warunkami:

  • Kąpielisko DźwirzynoZAMKNIĘTE z powodu silnego wiatru. Pomiary wykazują, że prędkość wiatru dochodzi na plaży do 12 m/s, co uniemożliwia bezpieczne czuwanie nad kąpiącymi się. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a temperatura wody to 17°C. Choć badanie czystości wody z 22 lipca 2026 roku potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, czerwona flaga musi pozostać na masztach. Kolejne badanie wody zaplanowane jest na 3 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich turystów, którzy obawiają się uciążliwego zakwitu glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badanie wody potwierdza, że pod względem biologicznym woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Choć dzisiejsza czerwona flaga uniemożliwia wejście do morza, to powodem są wyłącznie fale i silny wiatr, a nie stan sanitarny kąpieliska.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dźwirzynie zdecydowanie sprzyja spacerom i wdychaniu jodu niż kąpielom słonecznym czy morskim. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C i silnym wietrze o prędkości 12 m/s, odczuwalny chłód jest bardzo wyraźny. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze sprawdzajmy warunki na stanowiskach ratowniczych i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników, których wiedza i czujność dbają o nasze bezpieczeństwo.

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