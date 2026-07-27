Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-27 10:53

Z powodu sztormu na Bałtyku i ostrzeżeń drugiego stopnia wydanych przez IMGW, 27 lipca na plażach w Ustroniu Morskim wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Wszystkie lokalne kąpieliska zostały zamknięte z powodu niebezpiecznie wysokich fal, które przekraczają dopuszczalną wysokość. To trudny dzień dla wczasowiczów, ale ratownicy przypominają, że bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Ustroniu Morskim przeczytasz w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Intensywne załamanie pogody na polskim wybrzeżu zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonych flag na każdym z kąpielisk w Ustroniu Morskim. Przyczyną tej decyzji są fale o wysokości przekraczającej 70 cm, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia kąpiących się. Podobna sytuacja ma obecnie miejsce w wielu innych nadmorskich kurortach z powodu przechodzącego nad Bałtykiem frontu sztormowego.

Oto lista zamkniętych kąpielisk w Ustroniu Morskim:

  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.

Na wszystkich wymienionych wyżej plażach obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia do morza. Ratownicy apelują o rozwagę i nielekceważenie czerwonych flag, gdyż prądy wsteczne towarzyszące tak wysokim falom potrafią porwać nawet bardzo doświadczonych pływaków.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich turystów obawiających się zakwitu niebezpiecznych cyjanobakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalną oceną czystości wody z 27 lipca 2026 roku, woda we wszystkich czterech lokalizacjach – „Centralna”, „Fregata”, „Muszla” oraz „Nadbrzeżna” – została uznana za przydatną do kąpieli. Następne planowane badanie jakości wody odbędzie się 4 sierpnia 2026 roku. Choć dziś wejście do wody uniemożliwiają fale, stan mikrobiologiczny morza w Ustroniu Morskim pozostaje bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Ustroniu Morskim sprzyjają dziś raczej spacerom niż plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma temperaturę 18°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s, co w połączeniu z układem niżowym nad morzem generuje wysokie, niebezpieczne fale. Złota zasada plażowicza na dziś: zawsze respektuj kolor wywieszonej flagi. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz kąpieli. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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