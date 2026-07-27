Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Niezwykle dynamiczna sytuacja na Bałtyku zmusiła ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków. W poniedziałek, 27 lipca, na każdym z siedmiu nadzorowanych kąpielisk w Mielnie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Powodem tej decyzji są bardzo wysokie fale oraz porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed sztormem dla Wybrzeża Środkowego, co bezpośrednio przekłada się na skrajnie niebezpieczne warunki w pasie przybrzeżnym.

Na plażach wprowadzono czerwone flagi z powodu fali przekraczającej 70 cm wysokości, na której pojawiają się charakterystyczne, pieniste białe grzywy. Oto lista zamkniętych kąpielisk:

Mielno 216 – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru.

– zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru. Mielno 218 – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru.

– zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru. Mielno 219 – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru.

– zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru. Mielno Floryda – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru.

– zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru. Mielno Krokus – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru.

– zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru. Mielno Morska – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru.

– zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru. Mielno Pionierów – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru.

Kąpiel w tak trudnych warunkach grozi porwaniem przez prądy wsteczne, co stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo nawet dla doświadczonych pływaków.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się dobre wieści dla osób obawiających się zakwitu sinic, który często krzyżuje plany wakacyjne nad Bałtykiem. Zgodnie z oficjalnymi pomiarami oraz ocenami stanu wody, na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Parametry mikrobiologiczne wody są w normie, a woda została uznana za przydatną do kąpieli. Obecne zamknięcie plaż ma podłoże wyłącznie meteorologiczne, a nie sanitarne. Gdyby nie sztormowa aura i groźne fale, wejście do morza byłoby w pełni dozwolone.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Mielnie 27 lipca bardziej przypominają chłodną jesień niż środek lata. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, z kolei temperatura wody w Bałtyku to 17°C, co wpisuje się w obserwowany tego lata trend chłodniejszego morza. Sytuację potęguje silny, przeszywający wiatr wiejący z prędkością 8 m/s.

Złota zasada każdego plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu woda wydaje się płytka, silny wiatr i fale generują niebezpieczne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć w głąb morza w kilka sekund. Dla własnego bezpieczeństwa warto spędzić dzisiejszy dzień na spacerach lub korzystając z innych lokalnych atrakcji, a decyzje o kąpieli odłożyć do momentu, aż nad morzem zapanuje bezpieczna, biała flaga.

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