Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Planujący poniedziałkowy relaks w wodzie będą rozczarowani – na żadnej z plaż w Sarbinowie nie wejdziemy dziś bezpiecznie do morza. Ratownicy zdecydowali o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu kąpieli ze względu na bardzo trudne i dynamiczne warunki hydrologiczne na Bałtyku.

Główną i jedyną przyczyną zamknięcia plaż jest wysoka fala przekraczająca 70 centymetrów, na której pojawiają się charakterystyczne, pieniste białe grzywy. Taka sytuacja tworzy niezwykle groźne prądy wsteczne, stanowiące śmiertelne niebezpieczeństwo nawet dla doświadczonych pływaków. Czerwona flaga powiewa obecnie na następujących kąpieliskach:

Sarbinowo 2 – zakaz kąpieli z powodu silnego falowania i spienionych grzyw fal,

– zakaz kąpieli z powodu silnego falowania i spienionych grzyw fal, Sarbinowo 211 – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm,

– zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm, Sarbinowo 212 – brak możliwości kąpieli, fale przekraczają bezpieczną granicę,

– brak możliwości kąpieli, fale przekraczają bezpieczną granicę, Sarbinowo 213B – czerwona flaga z powodu silnego falowania i pienistych grzyw.

Chociaż woda pod względem sanitarnym wciąż klasyfikuje się jako przydatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badania przeprowadzono 14 lipca), to fizyczne niebezpieczeństwo niesione przez spienione fale całkowicie wyklucza rekreację w morzu.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dla osób obawiających się letnich zakwitów wody. Na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Stan wody pod kątem biologicznym jest stabilny, a jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli są obecnie wyłącznie warunki fizyczne, czyli wysokie fale i silny wiatr. Gdy tylko sztormowa aura ustąpi, woda będzie w pełni gotowa na bezpieczne przyjęcie urlopowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne parametry pogodowe w Sarbinowie nie zachęcają dziś do plażowania w klasycznym wydaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, z kolei woda w Bałtyku ma obecnie 17°C. Sytuację potęguje silny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s, który wzmaga odczucie chłodu i buduje niebezpieczną falę.

W takich warunkach przypominamy o złotej zasadzie każdego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli brzeg wydaje się płytki, prądy generowane przy tak wysokiej fali mogą w ułamku sekundy wciągnąć człowieka w głąb morza. Zawsze bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie