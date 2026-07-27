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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte
Wzburzony Bałtyk i bardzo dynamiczna sytuacja meteo na Zatoce Pomorskiej zmusiły ratowników do podjęcia jedynej słusznej decyzji. Ze względu na ekstremalnie niebezpieczne warunki panujące w wodzie, kąpiel we wszystkich wyznaczonych miejscach jest dziś surowo zabroniona.
Oto lista zamkniętych plaż w Świnoujściu:
- Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam
- Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka
- Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie
- Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór
Główna przyczyna zamknięcia kąpielisk:
Wszystkie cztery lokalizacje zostały zamknięte z tego samego powodu – na morzu występują fale o wysokości przekraczającej 0,7 metra oraz niezwykle groźne silne prądy wsteczne. To bezpośredni efekt przechodzącego frontu i silnego wiatru, który w porywach na otwartym morzu osiąga dziś nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Prądy wsteczne są podstępne i niewidoczne z brzegu, a potrafią w ułamku sekundy wciągnąć pod wodę nawet doświadczonego pływaka. Apelujemy o absolutne respektowanie czerwonej flagi!
Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację
Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów – na monitorowanych kąpieliskach w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem biologicznym i sanitarnym. Gdy tylko minie zagrożenie sztormowe, a czerwone flagi zostaną opuszczone, będzie można bezpiecznie wejść do wody bez obaw o zdrowie.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Warunki pogodowe w Świnoujściu są dziś typowo dynamiczne jak na kapryśne bałtyckie lato. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, co w połączeniu z wiatrem wiejącym z prędkością 6 m/s sprawia, że odczucie chłodu na plaży może być znaczne. Co ciekawe, woda w morzu jest obecnie cieplejsza od powietrza i ma 19°C. Z powodu silnych prądów i wysokich fal nie ma jednak możliwości, aby bezpiecznie się w niej ogrzać.
Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze sprawdzaj oznaczenia na stanowiskach ratowników i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń. Nawet jeśli po burzowym poranku zza chmur zacznie mocniej przygrzewać słońce, żywioł pod wodą pozostaje śmiertelnie niebezpieczny.