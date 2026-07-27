Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Czerwona flaga powiewa dziś na całym wybrzeżu w Międzyzdrojach, a wejście do wzburzonego morza grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem. Decyzja o zamknięciu obu tutejszych stref rekreacyjnych została podjęta z powodu skrajnie trudnych warunków hydrometeorologicznych, które bezpośrednio zagrażają zdrowiu i życiu plażowiczów.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo) – czerwona flaga . Główną przyczyną wprowadzenia bezwzględnego zakazu kąpieli jest wysoka fala, silne prądy wsteczne oraz wiatr przekraczający 5 stopni w skali Beauforta . Aktualna prędkość wiatru wynosi 9 m/s , temperatura powietrza to zaledwie 15°C , natomiast woda w morzu ma 20°C . Ostatnie oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że pod względem biologicznym woda jest czysta i przydatna do kąpieli, jednak ze względu na fale wejście do niej jest zabronione.

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo) – . Główną przyczyną wprowadzenia bezwzględnego zakazu kąpieli jest . Aktualna prędkość wiatru wynosi , temperatura powietrza to zaledwie , natomiast woda w morzu ma . Ostatnie oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że pod względem biologicznym woda jest czysta i przydatna do kąpieli, jednak ze względu na fale wejście do niej jest zabronione. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo) – czerwona flaga. Podobnie jak po wschodniej stronie molo, powodem zamknięcia są bardzo silne prądy wsteczne, wysokie fale oraz porywisty wiatr powyżej 5 stopni w skali Beauforta. Wiatr wieje z prędkością 9 m/s, przy temperaturze powietrza wynoszącej 15°C i temperaturze wody na poziomie 20°C. Choć stan sanitarny wody z ostatniej oceny klasyfikuje ją jako przydatną do kąpieli, to fizyczne warunki na morzu całkowicie uniemożliwiają bezpieczną rekreację.

Tego typu dynamiczne załamanie pogody nie jest dziś wyjątkiem – silny wiatr i niebezpieczne fale zmusiły służby do wywieszenia czerwonych flag na kilkudziesięciu kąpieliskach w całym województwie zachodniopomorskim. Powstające przy silnym wietrze prądy wsteczne są niezwykle zdradliwe, gdyż potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi bałtyckich plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne analizy laboratoryjne, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, jednoznacznie potwierdzają, że woda na obu kąpieliskach (zarówno Międzyzdroje Wschód, jak i Zachód) jest pod tym względem w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie czystości mikrobiologicznej zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku. Jedyną barierą uniemożliwiającą dziś wejście do wody są więc wyłącznie niebezpieczne fale i prądy, a nie stan sanitarny morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Międzyzdrojach upływa pod znakiem chłodnej i wietrznej aury. Temperatura powietrza spadła do 15°C, a silne porywy wiatru osiągające 9 m/s (powyżej 5 stopni w skali Beauforta) sprawiają, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Co ciekawe, woda w Bałtyku jest obecnie cieplejsza niż powietrze i wynosi 20°C. Mimo to, ze względu na potężne fale, o kąpielach musimy dziś zapomnieć. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze patrz na kolor flagi na wieży ratowniczej i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – lekceważenie go to bezpośrednie narażanie życia swojego oraz niosących pomoc służb ratunkowych.

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