Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Dzisiejszy dzień nie sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi w wodzie. Silny wiatr, który w porywach na otwartym morzu osiąga sztormową siłę, mocno rozkołysał Bałtyk. W efekcie ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na obu monitorowanych kąpieliskach w miejscowości Chłopy. Powodem wprowadzenia bezwzględnego zakazu kąpieli są fale przekraczające wysokość 70 cm, na których pojawiają się charakterystyczne, pieniste białe grzywy.

Oto szczegółowe warunki panujące na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Chłopy 208B: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga) . Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Wieje silny wiatr o prędkości 8 m/s, który wywołuje fale powyżej 70 cm z pienistymi białymi grzywami. Pod kątem mikrobiologicznym woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 14 lipca), jednak ze względów bezpieczeństwa fizycznego wejście do morza jest kategorycznie zabronione.

. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Wieje silny wiatr o prędkości 8 m/s, który wywołuje fale powyżej 70 cm z pienistymi białymi grzywami. Pod kątem mikrobiologicznym woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 14 lipca), jednak ze względów bezpieczeństwa fizycznego wejście do morza jest kategorycznie zabronione. Kąpielisko Chłopy 214: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży: temperatura powietrza to 16°C, wody 17°C, a wiatr osiąga prędkość 8 m/s. Wysoka fala (powyżej 70 cm) uniemożliwia bezpieczną kąpiel. Jakość wody pozostaje bez zarzutu, ale czerwona flaga uniemożliwia wejście do wody.

Silne prądy wsteczne, które zawsze towarzyszą tak wysokim falom, stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo nawet dla doświadczonych pływaków. Dlatego ratownicy apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazów.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest w pełni czysta i bezpieczna. Gdyby nie niesprzyjające warunki falowe i silny wiatr, jakość wody pozwalałaby na swobodne korzystanie z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chłopach to typowe oblicze kapryśnego, chłodnego lata nad polskim morzem. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C i silnym wietrze wiejącym z prędkością 8 m/s, najlepszym pomysłem na spędzenie czasu są spacery brzegiem morza i wdychanie cennego jodu. Złota zasada każdego urlopowicza brzmi: zawsze przed wejściem na plażę spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz absolutny zakaz wchodzenia do wody – pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu.

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