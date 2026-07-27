Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Trudna sytuacja meteorologiczna na Bałtyku nie pozostawia złudzeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym sztormem, który przynosi ze sobą porywy wiatru dochodzące na Wybrzeżu Środkowym nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Tak gwałtowne załamanie pogody bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo nad brzegiem morza. Z tego powodu na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Dąbkach ratownicy wywiesili czerwone flagi.

Głównym powodem zamknięcia kąpielisk są fale przekraczające wysokość 70 cm oraz wyjątkowo silne i zdradliwe prądy wsteczne, które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Dzisiejsze warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Dąbki Wschód – kąpielisko II: czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Dąbki Zachód – kąpielisko I: czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Dąbki Zachód – kąpielisko II: czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wczasowiczów jest jednak dobra wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 24 lipca, jednoznacznie potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia. Choć stan sanitarny wody jest bez zarzutu, to ze względu na niebezpieczne warunki falowe wejście do wody pozostaje dziś surowo zabronione.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dąbkach zdecydowanie bardziej sprzyja spacerom niż plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Sytuację potęguje silny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s, który w porywach może być znacznie mocniejszy. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nigdy nie lekceważ komunikatów i zawsze stosuj się do poleceń dyżurujących ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo plażowiczów.

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