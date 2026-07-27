Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-27 10:54

Planując wypoczynek nad morzem 27 lipca, musisz przygotować się na spore utrudnienia, ponieważ silny sztorm na Bałtyku i alerty IMGW drugiego stopnia zmusiły ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków. Na wszystkich plażach w Dąbkach obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody ze względu na wysokie fale i silne prądy wsteczne. Choć pogoda nie sprzyja kąpielom, bezpieczny spacer wzdłuż brzegu i wdychanie cennego jodu wciąż pozostają świetną alternatywą.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży podczas sztormu. O zakazie kąpieli w Dąbkach przeczytasz w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Trudna sytuacja meteorologiczna na Bałtyku nie pozostawia złudzeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym sztormem, który przynosi ze sobą porywy wiatru dochodzące na Wybrzeżu Środkowym nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Tak gwałtowne załamanie pogody bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo nad brzegiem morza. Z tego powodu na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Dąbkach ratownicy wywiesili czerwone flagi.

Głównym powodem zamknięcia kąpielisk są fale przekraczające wysokość 70 cm oraz wyjątkowo silne i zdradliwe prądy wsteczne, które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Dzisiejsze warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

  • Dąbki Wschód – kąpielisko I: czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II: czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I: czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II: czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wczasowiczów jest jednak dobra wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 24 lipca, jednoznacznie potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia. Choć stan sanitarny wody jest bez zarzutu, to ze względu na niebezpieczne warunki falowe wejście do wody pozostaje dziś surowo zabronione.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dąbkach zdecydowanie bardziej sprzyja spacerom niż plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Sytuację potęguje silny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s, który w porywach może być znacznie mocniejszy. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nigdy nie lekceważ komunikatów i zawsze stosuj się do poleceń dyżurujących ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo plażowiczów.

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