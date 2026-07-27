Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Planując dzisiejszy wypoczynek, należy koniecznie wziąć pod uwagę trudne warunki panujące w pasie nadmorskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo na plażach w całym województwie zachodniopomorskim. Chociaż lokalne pomiary prędkości wiatru mogą wydawać się niepozorne, sytuacja w morzu jest skrajnie niebezpieczna.

Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi na wszystkich trzech kąpieliskach w Mrzeżynie:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – ZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Dzisiejsze parametry to: temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 17°C , wiatr 4 m/s .

– z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Dzisiejsze parametry to: temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – ZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Dzisiejsze parametry to: temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 17°C , wiatr 4 m/s .

– z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Dzisiejsze parametry to: temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – ZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Dzisiejsze parametry to: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 4 m/s.

Prądy wsteczne to wyjątkowo zdradliwe zjawisko, które potrafi błyskawicznie wciągnąć pod wodę i odprowadzić od brzegu nawet doświadczonych pływaków. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli i należy go bezwzględnie przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną 23 lipca, wykazała, że woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia, co gwarantuje stały monitoring bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie nie sprzyja plażowaniu pod wieloma względami. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i chłodnej wodzie w Bałtyku mierzącej zaledwie 17°C, warunki i tak wymagałyby dużej odporności na zimno. Choć lokalny wiatr o prędkości 4 m/s brzmi łagodnie, fale wywołane przez sztorm na pełnym morzu stanowią śmiertelne zagrożenie. Z tego względu warto pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga na maszcie to absolutny znak STOP. Słuchanie poleceń ratowników i respektowanie ich ostrzeżeń to podstawa, by letni urlop zakończył się wyłącznie dobrymi wspomnieniami.

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