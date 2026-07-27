Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-27 11:08

Sztormowa aura na Bałtyku i oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne sprawiły, że plany na wodny odpoczynek w Mrzeżynie trzeba na razie odłożyć na bok. 27 lipca na wszystkich lokalnych plażach powiewają czerwone flagi, bezwzględnie zakazujące wchodzenia do wody. Mimo dość spokojnego wiatru tuż przy brzegu, żywioł na pełnym morzu pozostaje śmiertelnie niebezpieczny.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Planując dzisiejszy wypoczynek, należy koniecznie wziąć pod uwagę trudne warunki panujące w pasie nadmorskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo na plażach w całym województwie zachodniopomorskim. Chociaż lokalne pomiary prędkości wiatru mogą wydawać się niepozorne, sytuacja w morzu jest skrajnie niebezpieczna.

Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi na wszystkich trzech kąpieliskach w Mrzeżynie:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1ZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Dzisiejsze parametry to: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 4 m/s.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2ZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Dzisiejsze parametry to: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 4 m/s.
  • Kąpielisko Mrzeżyno ZachódZAMKNIĘTE z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Dzisiejsze parametry to: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 17°C, wiatr 4 m/s.

Prądy wsteczne to wyjątkowo zdradliwe zjawisko, które potrafi błyskawicznie wciągnąć pod wodę i odprowadzić od brzegu nawet doświadczonych pływaków. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli i należy go bezwzględnie przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną 23 lipca, wykazała, że woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia, co gwarantuje stały monitoring bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie nie sprzyja plażowaniu pod wieloma względami. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i chłodnej wodzie w Bałtyku mierzącej zaledwie 17°C, warunki i tak wymagałyby dużej odporności na zimno. Choć lokalny wiatr o prędkości 4 m/s brzmi łagodnie, fale wywołane przez sztorm na pełnym morzu stanowią śmiertelne zagrożenie. Z tego względu warto pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga na maszcie to absolutny znak STOP. Słuchanie poleceń ratowników i respektowanie ich ostrzeżeń to podstawa, by letni urlop zakończył się wyłącznie dobrymi wspomnieniami.

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