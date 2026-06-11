Obiad w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zrobił na nas duże wrażenie, a cała relacja dostępna jest tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Po obejrzeniu pokoi, parku wodnego i innych części giganta postanowiliśmy udać się na obiad od restauracji "Zielona". Już od samego wejścia czuć przepych, elegancję i wszechobecny luksus. Kelnerzy są bardzo uprzejmi i potrafią doradzić w kwestii wyboru dań. Jak jednak wygląda to cenowo oraz oczywiście jak smakuje?

Ile kosztuje obiad w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Jak można się domyślać, posiłki w hotelu nie należą do najtańszych, lecz przekonaliśmy się, że za ceną idzie coś wyjątkowego - a mianowicie smak. Daniem obiadowym, na które się zdecydowaliśmy był "Kurczak Supreme" (180 g piersi z kurczaka, olej, masło, sos estragonowy, ziemniak francuski, pieczarka, zielony groszek). Choć wielkość posiłku nie była za duża, to jego smak był naprawdę niesamowity. Do obiadu domówiliśmy także napój gazowany w cenie 14 zł za 250 ml. Pełne zdjęcia menu restauracji "Zielona" oraz wybranego przez nas posiłku znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Restauracje w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

W hotelu Gołębiewski Pobierowo działa kilka lokali gastronomicznych, wzorowanych na ofercie pozostałych hoteli tej sieci. Wśród nich znajdują się:

Restauracja Czerwona – restauracja bufetowa serwująca śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Znana z szerokiego wyboru dań kuchni polskiej i europejskiej.

restauracja bufetowa serwująca śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Znana z szerokiego wyboru dań kuchni polskiej i europejskiej. Restauracja Zielona – restauracja a'la carte, idealna na romantyczną kolację, spotkania rodzinne lub biznesowe. W menu znajdują się m.in. dania mięsne, ryby, owoce morza oraz potrawy wegetariańskie.

restauracja a'la carte, idealna na romantyczną kolację, spotkania rodzinne lub biznesowe. W menu znajdują się m.in. dania mięsne, ryby, owoce morza oraz potrawy wegetariańskie. Restauracja Monsoon - orientalna restauracja à la carte specjalizująca się w kuchni azjatyckiej.

orientalna restauracja à la carte specjalizująca się w kuchni azjatyckiej. Kawiarnia Patio – miejsce na kawę, desery, drinki i spotkania towarzyskie. Charakterystycznym elementem jest spokojna atmosfera i przestrzeń do relaksu.

miejsce na kawę, desery, drinki i spotkania towarzyskie. Charakterystycznym elementem jest spokojna atmosfera i przestrzeń do relaksu. Smakolandia – restauracja przeznaczona dla dzieci, z menu dostosowanym do najmłodszych gości.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]