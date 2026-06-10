Hotel Gołębiewski - sprawdziliśmy, jak wygląda jeden z największych hoteli w Polsce

Hotele z sieci Gołębiewski od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych obiektów wypoczynkowych w Polsce. Znane są z dużych rozmiarów, rozbudowanej infrastruktury rekreacyjnej oraz bogatej oferty dla rodzin z dziećmi. W oficjalny dzień otwarcia giganta w Pobierowie pojechaliśmy na miejsce, aby przekonać się, jak prezentuje się na żywo i czy rzeczywiście robi tak duże wrażenie, jak na zdjęciach.

Gołębiewski Pobierowo otwarty. Tak wygląda z bliska

Już od samego początku hotel robi niesamowite wrażenie - stojąc na parkingu można poczuć się wręcz przytłoczonym wielkością obiektu. Architektura sama w sobie jest bardzo nowoczesna i idealnie wpasowuje się w klimat nadmorskiej miejscowości.

Podczas otwarcia w hotelu pojawiło się dużo gości, zarówno z Polski jak i z Niemiec. Chwilami można się poczuć jak na oscarowej gali. Jest czerwony dywan, wiele osób robi sobie zdjęcia na ściance. Porządku pilnują liczni ochroniarze.

Teren, na którym znajduje się hotel, jest bardzo rozległy. Dojście do plaży to "mała wyprawa", gdyż znajduje się dość daleko od samego obiektu.

Parking jest przestronny. Za pozostawienie samochodu trzeba zapłacić 6 złotych za godzinę.

Zdjęcia kolosa znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galeria.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Otwarcie za nami [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Co oferuje nowy gigant nad Bałtykiem?

Położony zaledwie kilkaset metrów od plaży Hotel Gołębiewski w Pobierowie należy do największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji hotelowych na polskim wybrzeżu. Imponujący rozmiarem obiekt został zaprojektowany z myślą o kompleksowym wypoczynku zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających relaksu nad morzem.

Kolos oferuje setki pokoi i apartamentów, rozbudowaną strefę basenową, centrum wellness i spa, restauracje oraz liczne atrakcje rekreacyjne. Wśród największych magnesów dla gości znajduje się park wodny z basenami i zjeżdżalniami, strefa saun, sale konferencyjne oraz przestrzenie przeznaczone do organizacji wydarzeń biznesowych i rodzinnych.

Wielkie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Udostępniono listę atrakcji