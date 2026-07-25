Pędził pod prąd trasą S3, jechał "korytarzem życia". Ogromny mandat dla 27-latka

Zawrócił na S3 i pojechał pod prąd korytarzem życia. Zapłacił 8 tys. zł i dostał 23 punkty karne

Nie dość, ze jechał trasą szybkiego ruchu pod prąd, to jeszcze tak zwanym korytarzem życia. a teraz na pewno bardzo tego żałuje... Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S3 w kierunku Świnoujścia, na wysokości Klinisk Wielkich. W miejscu, gdzie utworzył się zator drogowy, 27-letni kierowca forda postanowił ominąć korek w wyjątkowo niebezpieczny sposób.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie, mężczyzna zawrócił na drodze ekspresowej, a następnie pojechał pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu prowadzącego do miejscowości Kliniska Wielkie.

Informacja o tym szybko trafiła do policjantów. Funkcjonariusze z pionu prewencji od razu rozpoczęli ustalanie kierowcy. Jeszcze przed upływem dwóch dni od otrzymania zgłoszenia 27-latek usłyszał zarzuty dotyczące wykroczeń drogowych. Mężczyzna przyznał się do popełnienia dwóch wykroczeń. Pierwsze dotyczyło jazdy pod prąd na drodze ekspresowej, drugie – bezprawnego korzystania z korytarza życia, który jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych.

Za swoje zachowanie kierowca został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 8 tys. zł. Na jego konto trafiły również 23 punkty karne.

"Takie zachowanie może doprowadzić do czołowego zderzenia z innymi pojazdami oraz opóźnić dotarcie służb do osób potrzebujących pomocy"

"Korytarz życia tworzony jest wyłącznie po to, aby umożliwić służbom ratunkowym jak najszybszy dojazd do miejsca zdarzenia. Wykorzystywanie go do omijania zatoru drogowego, a tym bardziej jazda pod prąd na drodze ekspresowej, stwarza ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Takie zachowanie może doprowadzić do czołowego zderzenia z innymi pojazdami oraz opóźnić dotarcie służb do osób potrzebujących pomocy. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie rozsądku i przestrzeganie przepisów – żadna oszczędność czasu nie jest warta ryzykowania ludzkiego życia" - przypominają goleniowscy policjanci na swojej stronie internetowej.

Sonda Zdarzyło Wam się jechać pod prąd na autostradzie? Tak Nie Tak, ale przez pomyłkę