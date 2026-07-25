Gdzie będzie jutro burza? W tej części kraju może zagrzmieć w niedzielę

Gdzie będą burze w niedzielę 26 lipca? IMGW wskazuje konkretne regiony. Wiatr do 80 km/h i grad

Jutro, w niedzielę 26 lipca po spokojnym początku dnia pogoda w wielu miejscach zacznie się zmieniać. Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że burze pojawią się w niedzielę 26 lipca przede wszystkim na północnym zachodzie Polski. Zagrożone są także Pomorze oraz Kujawy.

Pierwsze burze mają rozwijać się późnym popołudniem. Synoptycy podkreślają jednak, że nadal istnieje niepewność co do ich dokładnego czasu i miejsca. Z tego powodu IMGW obniżył prawdopodobieństwo ich wystąpienia w części prognozowanego obszaru.

Największe ryzyko dotyczy województw położonych na północnym zachodzie kraju. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20 mm, a lokalnie nawet do 25 mm. Możliwe będą również porywy wiatru dochodzące do 80 km/h oraz grad.

Według synoptyków Polska znajdzie się na skraju rozległego niżu z centrum nad Morzem Norweskim. Po południu od strony Niemiec nad północno-zachodnią część kraju zacznie nasuwać się chłodny front atmosferyczny. Przed nim utworzy się tzw. linia zbieżności, czyli miejsce, gdzie spotykają się masy powietrza sprzyjające powstawaniu burz. Do Polski nadal będzie napływać bardzo ciepłe powietrze z południowego zachodu. Dopiero wieczorem, po przejściu frontu, na północnym zachodzie zacznie robić się chłodniej.

Mogą powstać także superkomórki burzowe, trzeba przygotować się na grad o średnicy od 2 do 3 cm

Synoptycy nie wykluczają, że miejscami mogą powstać także superkomórki burzowe. W takim przypadku oprócz bardzo silnego wiatru możliwy będzie grad o średnicy od 2 do 3 cm. Intensywne opady deszczu mogą chwilowo osiągać 15–20 mm na godzinę, a lokalnie nawet 25 mm. Ze względu na szybkie przemieszczanie się burz nie powinny one jednak długo utrzymywać się nad jednym miejscem.

Komórki burzowe będą przemieszczać się z południowego zachodu na północny wschód. Największej aktywności burz synoptycy spodziewają się wieczorem oraz w nocy z 26 na 27 lipca.

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