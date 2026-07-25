Zamek Książąt Pomorskich w nowej odsłonie. Spektakularna iluminacja podkreśla walory zabytku

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-25 8:24

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zyskał zupełnie nową iluminację, która ma podkreślać jego historyczne piękno po zmierzchu i stać się jedną z najbardziej efektownych wizytówek miasta. Premierowy pokaz odbył się w piątek, 24 lipca. Od teraz mieszkańcy i turyści teraz mogą po zmierzchu oglądać oświetlone zamkowe elewacje.

Iluminacja reagująca na wydarzenia

Nowe oświetlenie nie będzie jedynie stałą dekoracją. Na co dzień zamek będzie podświetlony białym światłem. System pozwala jednak na zmianę kolorystyki w zależności od okazji, świąt czy kampanii społecznych. To rozwiązanie, które coraz częściej pojawia się na najważniejszych budynkach w Polsce.

– Takie miejsca w mieście, które są dobrze wyeksponowane, powinny korespondować z wydarzeniami. Jeżeli będziemy mieli święta narodowe, możemy zaświecić w kolorach flagi. Jeżeli mamy wydarzenia związane np. z miesiącami dotyczącymi nowotworów, to też możemy zaświecić na różowo w październiku – mówi Robert Woźniak, prezes Elektro-BUD, firmy odpowiedzialnej za realizację projektu.

Nocne zwiedzanie i koncerty na otwarcie

Uroczyste uruchomienie iluminacji odbyło się w piątek po godz. 22.00. Na tarasach widokowych oraz wokół zamku zebrały się tłumy mieszkańców, którzy chcieli zobaczyć szczeciński zabytek w nowej odsłonie.

To jednak nie koniec atrakcji na zamku. Na weekend zaplanowano również wiele wydarzeń: koncerty, bezpłatne zwiedzanie wystaw, oprowadzanie z przewodnikiem oraz animacje dla dzieci. 

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Kosztowna odbudowa po katastrofie

Iluminacja jest częścią dużego projektu „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz kompleksowe zagospodarowanie tarasu północnego i skarpy północnej – II etap”. Całość kosztowała 46,5 mln zł, z czego aż 32,5 mln zł pochodziło z funduszy unijnych.

Prace były konieczne po katastrofie z maja 2017 roku, kiedy w północnej części Zamku osunął się słup, pociągając za sobą fragmenty sklepienia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a uszkodzona część budowli była już wcześniej wyłączona z użytkowania. Odbudowano m.in. skrzydło północne oraz tarasy widokowe, które dziś znów mogą zachwycać odwiedzających.

Nowa iluminacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
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Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
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