Komplet widzów przywitał nowy sezon w Szczecinie! Poszukaj się na zdjęciach z meczu Pogoń - Legia

Szczecin. Mecz Pogoń Szczecin i Legia Warszawa

Mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbył się w piątek, 24 lipca, w Szczecinie. Pierwszy gwizdek zabrzmiał punktualnie o godz. 20:30. Na te sportowe emocje kibice czekali z zapartym tchem tłumnie wypełniając stadionowe loże lub usadzając się wygodnie na kanapach przed telewizorami. Transmisję z tego spotkania można było bowiem obejrzeć na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K oraz na płatnej platformie streamingowej Canal +. Stream z tego spotkania wyjątkowo był też dostępny zupełnie za darmo na kanale CANAL + SPORT na YouTubie.

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa: Wynik meczu 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla Legii Warszawa. Zwycięskiego gola dla stołecznej drużyny strzelił w doliczonym czasie gry Zoran Arsenić.

Podczas spotkania sędzia pokazał tylko dwie żółte kartki. Pierwszą otrzymał Leo Borges z Pogoni otrzymał jedną w 24 minucie meczu, a drugą Wojciech Urbański z Legii w 67 minucie.

Trzeba przyznać, że gra obu drużyn w pierwszej połowie był niezwykle wyrównana. Chociaż część kibiców może stwierdzić, że Legia Warszawa radziła sobie nieco lepiej.

Z kolei w drugiej połowie Pogoń Szczecin jakby doznała przebudzenia. Nie przełożyło się to jednak na wygraną drużyny. Fani gospodarzy nie ukrywali rozczarowania.

Co by nie mówić, piątkowy mecz przyniósł sporo emocji dla kibiców obydwu drużyn. W poniższej galerii zdjęć publikujemy zdjęcia z meczu. Jak widać, kibice dopisali, a sportowych emocji nie brakowało! Też byłeś/-aś na stadionie? Może fotograf uchwycił również Ciebie!

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Tan Kesler, CEO Pogoń Szczecin