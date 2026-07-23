ORP Iskra przypłynął do Szczecina. Legendarny okręt szkolny Marynarki Wojennej zacumował u stóp Wałów Chrobrego

ORP Iskra przy Bulwarze Chrobrego – zwiedzanie za darmo

Żaglowiec zacumował w czwartkowe południe przy Bulwarze Chrobrego. Mieszkańcy i turyści mogą wejść na jego pokład całkowicie bezpłatnie. Wizyta jednostki to przedsmak wielkiego sierpniowego święta żagli – i doskonała okazja, by zobaczyć okręt, który od lat szkoli przyszłych oficerów Marynarki Wojennej oraz reprezentuje Polskę na międzynarodowych zlotach.

Godziny zwiedzania:

23 lipca (czwartek) – 14:00–18:00

24 lipca (piątek) – 10:00–18:00

Okręt opuści Szczecin w sobotę, 25 lipca o godz. 10:00.

Przedsmak Żagli 2026

Wizyta ORP Iskra to zapowiedź wielkiego żeglarskiego wydarzenia – Żagli 2026, które rozpoczną się już 14 sierpnia. Podczas imprezy żaglowiec ponownie pojawi się w Szczecinie, dając kolejną szansę na wejście na pokład.

Historia ORP Iskra – okrętu, który opłynął świat

ORP Iskra, trzymasztowa barkentyna projektu B79/II, została zbudowana w Stoczni Gdańskiej i weszła do służby 11 sierpnia 1982 roku. To druga jednostka w historii Marynarki Wojennej nosząca to imię – jej poprzedniczka, szkuner z 1928 roku, służyła aż do 1977 roku.

Nowa Iskra została zaprojektowana przez wybitnego konstruktora Zygmunta Chorenia – twórcę m.in. „Daru Młodzieży” i „Pogorii”. Od początku pełniła funkcję okrętu szkolnego, na którym kolejne pokolenia podchorążych zdobywały praktyczne umiejętności nawigacyjne i żeglarskie. W latach 1995–1996 ORP Iskra dokonała historycznego wyczynu – opłynęła kulę ziemską, stając się pierwszym polskim okrętem wojskowym, który dokonał tego pod żaglami.

Jednostka odwiedzała porty na całym świecie, reprezentując Polskę podczas międzynarodowych zlotów i wydarzeń. Dziś nadal służy w Marynarce Wojennej, wchodząc w skład Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

ORP Iskra – legenda polskiego żeglarstwa wojskowego

Dla wielu marynarzy czas spędzony na pokładzie Iskry był początkiem kariery i miejscem, gdzie zdobywali pierwsze doświadczenia na morzu. Okręt pozostaje jednym z najważniejszych symboli polskiej tradycji morskiej – zarówno dzięki swojej historii, jak i roli w szkoleniu kolejnych pokoleń oficerów.

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