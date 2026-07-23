Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-23 12:41

Silny niż przemieszczający się nad Bałtykiem oraz niespokojna aura sprawiły, że 23 lipca wypoczynek w Chłopach wymaga szczególnej ostrożności. Choć woda w morzu kusi, to wysokie fale i niesprzyjające warunki atmosferyczne zmusiły ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków. Sprawdź, dlaczego plażowanie w tej malowniczej miejscowości na Pomorzu Zachodnim upływa dziś pod znakiem czerwonej flagi.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Chłopach przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Niestety, dla miłośników morskich kąpieli nie mamy dobrych wieści. Na obu monitorowanych kąpieliskach w Chłopach obowiązuje dziś absolutny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta jest bezpośrednim skutkiem przejścia nad regionem aktywnego frontu i silnego wiatru, który generuje wysokie, niebezpieczne fale. Odpowiedzialne za to zjawisko są porywy wiatru osiągające na wybrzeżu nawet do 65 km/h, co drastycznie pogorszyło warunki bezpieczeństwa.

Oto szczegółowe informacje o kąpieliskach zamkniętych z powodu trudnych warunków morskich:

  • Chłopy 208B – kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Powodem wprowadzenia zakazu jest wysoka fala przekraczająca 70 cm, na której pojawiają się pieniste, białe grzywy. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w morzu ma również 17°C. Wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Chłopy 214 – kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Sytuacja wygląda identycznie jak na sąsiedniej plaży: fale osiągają wysokość powyżej 70 cm i tworzą pieniste białe grzywy przy wietrze o prędkości 8 m/s. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi obecnie 17°C.

Pamiętajmy, że wysokie fale to nie jedyny problem – przy takich warunkach na Bałtyku często formują się zdradliwe i śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne, z którymi walkę mogą przegrać nawet najlepsi pływacy.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy jednak bardzo dobrą wiadomość dla osób planujących powrót do wody, gdy tylko uspokoi się morze. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalną oceną jakości wody, jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnie badania laboratoryjne nie wykazują obecności niebezpiecznych mikroorganizmów, co oznacza, że jedyną przeszkodą w bezpiecznym pływaniu są obecnie wyłącznie warunki fizyczne, czyli wysokie fale i wiatr.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Chłopach wymagają od nas raczej spacerów po plaży niż wchodzenia do wody. Przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 17°C oraz wietrze osiągającym 8 m/s (w porywach znacznie silniejszym), odczuwalny chłód może być spory. Warto również pamiętać o aktualnych ostrzeżeniach IMGW dla Wybrzeża Środkowego przed przelotnymi opadami deszczu i burzami.

Złota zasada plażowicza na dziś pozostaje niezmienna: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Sytuacja na Bałtyku bywa niezwykle dynamiczna. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach i obserwuj sygnały na masztach – ich zadaniem jest dbanie o Twoje bezpieczeństwo i życie.

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