Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Nad Bałtykiem utrzymują się bardzo trudne warunki meteorologiczne, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla regionu ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Bezpośrednim skutkiem tej sytuacji jest rozszalałe morze. Na wszystkich czterech strzeżonych plażach w Sarbinowie powiewają dziś czerwone flagi, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Powodem zamknięcia kąpielisk jest wysoka fala przekraczająca 70 cm, na której pojawiają się charakterystyczne, niebezpieczne, pieniste białe grzywy. Silny wiatr wiejący z prędkością aż 8 m/s dodatkowo potęguje zagrożenie, wywołując silne prądy wsteczne.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk w Sarbinowie:

Sarbinowo 2: Kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością 8 m/s, tworząc fale powyżej 70 cm z białymi grzywami.

Kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością 8 m/s, tworząc fale powyżej 70 cm z białymi grzywami. Sarbinowo 211: Kąpielisko zamknięte. Warunki identyczne: temperatura powietrza 17°C, wody 17°C, wiatr 8 m/s oraz fale powyżej 70 cm.

Kąpielisko zamknięte. Warunki identyczne: temperatura powietrza 17°C, wody 17°C, wiatr 8 m/s oraz fale powyżej 70 cm. Sarbinowo 212: Kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza i wody to 17°C, wiatr o sile 8 m/s i wysokie fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza i wody to 17°C, wiatr o sile 8 m/s i wysokie fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Sarbinowo 213B: Kąpielisko zamknięte. Podobnie jak na pozostałych odcinkach, temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, a porywisty wiatr 8 m/s generuje niebezpieczne fale.

Ratownicy apelują o rozwagę i nielekceważenie czerwonych flag. Szalejący żywioł może uderzyć z ogromną siłą, a wejście do wody w takich warunkach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Wiele osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem obawia się nagłego zakwitu sinic, który często paraliżuje nadmorskie kurorty w szczycie sezonu. Mamy jednak dobre wieści dla wszystkich wczasowiczów przebywających w tej okolicy.

Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami sanitarnymi, jakość wody na plażach Sarbinowo 2, Sarbinowo 211, Sarbinowo 212 oraz Sarbinowo 213B została oceniona pozytywnie – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć obecnie wysokie fale uniemożliwiają wejście do morza, stan sanitarny wody pozostaje bez zarzutu. Gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecna aura w Sarbinowie przypomina bardziej kapryśną jesień niż upalne lato – temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w morzu ma dokładnie tyle samo stopni. Silny wiatr o prędkości 8 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny, całkowity zakaz wchodzenia do wody. Niezależnie od tego, jak dobrze czujesz się w roli pływaka, prądy wsteczne generowane przez fale powyżej 70 cm są śmiertelnie niebezpieczne. Słuchaj poleceń ratowników, dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, a na poprawę pogody poczekaj na bezpiecznym brzegu.

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