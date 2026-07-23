Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-23 11:20

Planując czwartkowy wypoczynek w Międzyzdrojach, turyści muszą zmienić swoje plany i odłożyć plażowanie na inny dzień. 23 lipca nad polskim wybrzeżem panuje załamanie pogody wywołane przejściem frontu atmosferycznego i niżu barycznego. Silny, porywisty wiatr oraz wysokie fale sprawiły, że na wszystkich kąpieliskach w mieście powiewają dziś czerwone flagi, oznaczające bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Międzyzdrojach przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Sztormowa aura i silny wiatr z sektora północno-zachodniego, osiągający w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta na otwartym morzu, wymusiły na ratownikach podjęcie radykalnych kroków. Na obu miejskich plażach wprowadzono całkowity zakaz kąpieli. Przyczyną zamknięcia jest wiatr przekraczający 5 stopni w skali Beauforta (w porywach dochodzący w strefie brzegowej do 9 m/s), wysoka, niebezpieczna fala oraz niezwykle silne i zdradliwe prądy wsteczne, które stwarzają śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Oto szczegółowy raport z zamkniętych kąpielisk w dniu 23 lipca 2026 roku:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości linii brzegowej 920 m na wschód od molo) – czerwona flaga. Temperatura powietrza wynosi dziś zaledwie 18°C, a woda ma 19°C. Silny wiatr o prędkości 9 m/s oraz niebezpieczne prądy uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od molo) – czerwona flaga. Warunki są identyczne jak na wschodniej plaży: temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a prędkość wiatru wynosi 9 m/s przy bardzo wysokiej fali.

Taka sytuacja to efekt trwającego od środowego wieczoru pogorszenia pogody, które według prognoz synoptycznych ma utrzymać się jeszcze przez najbliższe godziny, zanim w weekend nadejdzie upragnione ocieplenie.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się dobre wieści dla wszystkich tych, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną potwierdziła, że woda w obu kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku. Choć dziś wejście do morza uniemożliwiają warunki sztormowe, czystość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartkowa aura w Międzyzdrojach nie sprzyja plażowaniu – niska temperatura powietrza (18°C) i wody (19°C) w połączeniu z porywistym wiatrem o prędkości 9 m/s zmuszają do poszukiwania alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Silne prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Należy zawsze słuchać poleceń ratowników i sprawdzać aktualne komunikaty przed wyjściem na plażę.

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