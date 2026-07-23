Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

Wszystkie cztery monitorowane plaże w mieście zostały zamknięte dla kąpiących się. Przyczyną wywieszenia czerwonych flag na każdym z nich jest występowanie niebezpiecznych zjawisk fizycznych – fal powyżej 0,7 metra wysokości oraz silnych prądów wstecznych. To bezpośrednie następstwo porywistego wiatru północno-zachodniego, który na Zatoce Pomorskiej osiąga w porywach siłę do 7 stopni w skali Beauforta.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli z 17 lipca wykazała, że stan wody jest bez zarzutu.

zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli z 17 lipca wykazała, że stan wody jest bez zarzutu. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: zamknięte z powodu fal powyżej 0,7 m wysokości oraz prądów wstecznych. Woda została uznana za przydatną do kąpieli podczas badania przeprowadzonego 9 lipca.

zamknięte z powodu fal powyżej 0,7 m wysokości oraz prądów wstecznych. Woda została uznana za przydatną do kąpieli podczas badania przeprowadzonego 9 lipca. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zamknięte z powodu wysokich fal i niebezpiecznych prądów. Woda pomyślnie przeszła testy jakości 9 lipca.

zamknięte z powodu wysokich fal i niebezpiecznych prądów. Woda pomyślnie przeszła testy jakości 9 lipca. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: zamknięte z powodu fal powyżej 0,7 m wysokości oraz silnych prądów wstecznych. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody pochodzi z 17 lipca.

Obecna sytuacja w Świnoujściu wpisuje się w szerszy trend na polskim wybrzeżu, gdzie z powodu silnego wiatru i prądów wstecznych ratownicy musieli zamknąć kilkadziesiąt kąpielisk. Silne prądy wsteczne są śmiertelnym zagrożeniem, ponieważ mogą błyskawicznie wciągnąć pływaka na głęboką wodę, dlatego bezwzględnie należy stosować się do zakazu.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się corocznej plagi toksycznych mikroorganizmów w Bałtyku jest jednak bardzo dobra wiadomość. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne badania laboratoryjne próbek wody, regularnie przeprowadzane przez inspekcję sanitarną, potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli. Choć obecnie wejście do wody uniemożliwiają wyłącznie trudne warunki fizyczne i wysokie fale, czystość biologiczna wody u progu ujścia Świny pozostaje bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Świnoujściu sprzyjają raczej aktywnemu wypoczynkowi na lądzie i spacerom niż kąpielom słonecznym. Temperatura powietrza wynosi 17°C, z kolei woda w Bałtyku jest niewiele cieplejsza i ma 18°C. Choć na brzegu wiatr wieje z prędkością około 6 m/s, to silne porywy na otwartym morzu generują fale uniemożliwiające bezpieczną kąpiel. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze respektuj kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – przy tak silnych prądach wstecznych zlekceważenie ostrzeżenia może nieść za sobą tragiczne skutki.

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