Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie dziś zamknięte

Z powodu niezwykle trudnych i niebezpiecznych warunków na morzu, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych plaż i przyczyn tej decyzji:

Kąpielisko Dźwirzyno – zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokiej fali. Prędkość wiatru na plaży dochodzi aż do 11 m/s, co w połączeniu z gwałtownymi porywami generuje fale stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Obecna sytuacja to pokłosie silnego sztormu, który przetacza się przez Wybrzeże, niszcząc plaże i zmuszając do wzmożonej czujności. Służby ratunkowe apelują o rozsądek, gdyż silne fale i porywy wiatru sprawiają, że nawet brodzenie przy brzegu bywa skrajnie niebezpieczne.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Są bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 22 lipca 2026 roku, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem biologicznym. Dzisiejsza czerwona flaga nie ma więc związku ze stanem sanitarnym wody, a wynika wyłącznie z warunków fizycznych. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe z pewnością nie sprzyjają klasycznemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, co sprawia, że jest chłodniej niż w samym Bałtyku – woda w morzu osiągnęła dziś bowiem 17°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 11 m/s potęguje odczucie zimna i tworzy wysokie fale. Choć wzburzone morze wygląda spektakularnie, kluczową zasadą pozostaje ta najważniejsza: czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Słuchanie poleceń ratowników i bezwzględne respektowanie ich ostrzeżeń to jedyny sposób na bezpieczny pobyt nad wodą – na morzu nie ma miejsca na brawurę.

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