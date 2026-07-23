Pogoda dla Szczecina na weekend 24-26 lipca

Weekend w Szczecinie podzieli się na dwie zupełnie różne części. Pierwsze dwa dni upłyną pod znakiem wysokich temperatur i braku opadów, co z pewnością ucieszy miłośników słońca. Jednak ostatni dzień weekendu przyniesie zdecydowane załamanie pogody, które może wpłynąć na plany. Różnica temperatury między sobotą a niedzielą będzie bardzo odczuwalna.

Piątek z chmurami, ale bez deszczu

Początek weekendu w Szczecinie będzie dość pogodny, choć nie w pełni słoneczny. W piątek na niebie pojawi się duże zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 25 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do blisko 12 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s, nie powinien więc być uciążliwy.

Sobota – najcieplejszy dzień weekendu

Sobota zapowiada się jako najcieplejszy i najprzyjemniejszy dzień weekendu w Szczecinie. Temperatura maksymalna wyraźnie wzrośnie i osiągnie nawet 28 stopni, co w połączeniu ze zmniejszającym się zachmurzeniem stworzy bardzo dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Podobnie jak dzień wcześniej, nie należy spodziewać się deszczu. Wiatr może nieco przybrać na sile, osiągając w porywach prędkość do około 4 m/s. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 13 stopni.

Niedziela przyniesie zmianę i deszcz

Niestety, niedziela przyniesie gwałtowną zmianę aury, która zakończy okres letniej pogody. Temperatura maksymalna spadnie aż o kilka stopni w porównaniu z sobotą, osiągając w ciągu dnia zaledwie 19°C. To ochłodzenie będzie bardzo wyraźnie odczuwalne. Co więcej, w Szczecinie pojawią się słabe opady deszczu, dlatego plany na świeżym powietrzu mogą zostać utrudnione. Wiatr wyraźnie osłabnie do około 2 m/s. Minimalna temperatura w nocy wyniesie około 14 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Taka prognoza pogody w Szczecinie wyraźnie podpowiada, jak najlepiej rozplanować wolny czas. Ciepła i sucha sobota to idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu, dłuższe spacery po mieście czy wypoczynek w parkach i terenach zielonych. Z kolei znacznie chłodniejsza i deszczowa niedziela może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych, wizyty w kinie lub spędzenia czasu z bliskimi w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather