Ten kurort ma niecałe tysiąc mieszkańców. Słynie z hotelu i Ewy Braun

Pobierowo, czyli niewielki kurort z wielką popularnością

Pobierowo znajduje się w gminie Rewal i od dziesięcioleci przyciąga turystów szeroką, piaszczystą plażą oraz sosnowymi lasami, które tworzą wyjątkowy mikroklimat. W sezonie letnim liczba odwiedzających wielokrotnie przewyższa liczbę mieszkańców. Kurort oferuje liczne pensjonaty, apartamenty, ścieżki rowerowe, restauracje i atrakcje dla rodzin z dziećmi, dzięki czemu pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek nad Bałtykiem, choć oczywiście nadal jest mniej znany niż np. Mielno czy Kołobrzeg.

Hotel Gołębiewski zmienił oblicze Pobierowa

O Pobierowie ponownie usłyszała jednak cała Polska po otwarciu hotelu Gołębiewski. To największy hotel w kraju, który może jednocześnie przyjąć około 3 tysięcy gości. Obiekt oferuje ponad tysiąc pokoi, rozbudowaną strefę basenów i SPA, kilka restauracji oraz zaplecze konferencyjne. Więcej informacji o obiekcie znajdziecie w artykule tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Pobierowo - niewielki kurort nad polskim morzem [ZDJĘCIA]

9

Pobierowo, jakiego nie znacie

Historia miejscowości kryje także mniej oczywisty wątek. To właśnie w Pobierowie swego czasu wypoczywać miała Ewa Braun - żona Adolfa Hitlera. Co ciekawe, jej dom letniskowy znajduje się dosłownie 10-15 minut spacerem od popularnego hotelu Gołębiewski. Żona Hitlera mieszkała w Pobierowie? Jej dom znajdował się obok hotelu Gołębiewski.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Żona Hitlera mieszkała w Pobierowie. Oto jej dom [ZDJĘCIA]

16

Co warto zobaczyć w Pobierowie?

Największym atutem Pobierowa pozostaje szeroka, piaszczysta plaża, uznawana za jedną z najładniejszych na polskim wybrzeżu. W centrum miejscowości znajduje się tętniąca życiem ulica Grunwaldzka z licznymi kawiarniami, lodziarniami i sklepami z pamiątkami. W pobliżu warto odwiedzić również Rewal, Trzęsacz ze słynnymi ruinami gotyckiego kościoła czy Niechorze z latarnią morską.