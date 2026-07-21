Poszedł na jagody i znalazł... samolot! Niezwykłe odkrycie w lesie nad Bałtykiem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-21 14:09

W lesie niedaleko Fortu Gerharda w Świnoujściu natrafiono na kilkadziesiąt aluminiowych elementów konstrukcji samolotu z czasów II wojny światowej. Wszystko wskazuje, że to szczątki alianckiej maszyny – być może brytyjskiego Lancastera, którego fragment skrzydła rybacy wyciągnęli z Bałtyku 17 lat temu.

Gęsty las z powalonymi pniami. Na miniaturze dłoń z jagodami. O odkryciu wraku samolotu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Jagody, wykop i... wojenny wrak

Do niezwykłego odkrycia doszło zupełnie przypadkowo. Mieszkaniec okolicy, który zbierał jagody w nadmorskim lesie niedaleko Świnoujścia, zauważył w wykopie metalowe elementy. Gdy przyjrzał się bliżej, zrozumiał, że nie jest to zwykły złom. Fragmenty blach, nitowania, ślady konstrukcji lotniczej – wszystko wyglądało jak część wojennego samolotu.

Znalazca przekazał elementy do Muzeum Obrony Wybrzeża. Tam rozpoczęła się analiza, która szybko potwierdziła sensacyjne przypuszczenia.

Ślady amunicji i części silnika Merlin

Eksperci z muzeum nie mają wątpliwości: to fragmenty alianckiej maszyny. Wśród znalezisk była wypalona amunicja .303 British, stosowana w brytyjskich karabinach maszynowych Browning montowanych na samolotach RAF-u.

Odnaleziono również miedzianą rurkę z numerem identyfikacyjnym oraz charakterystyczne złącze typu Avimo, używane w układach chłodzenia legendarnych silników Rolls‑Royce Merlin. To właśnie one napędzały m.in. ciężkie bombowce Lancaster oraz szybkie, drewniane Mosquito.

– Charakter blach, nitowania i amunicji wskazuje, że to fragmenty samolotu – podkreśla Wiktor Czeszewski z Muzeum Obrony Wybrzeża.

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Czy to ten sam Lancaster?

W muzeum znajduje się już pięciometrowy fragment skrzydła Lancastera, wyłowiony z morza w 2009 r. Co ważne – rybacy wyciągnęli go z Bałtyku zaledwie kilometr od miejsca obecnego odkrycia.

– To może być ta sama maszyna – ocenia Piotr Piwowarczyk, dyrektor muzeum. Dodaje, że teren jest „nienaturalnie pofałdowany”, a w wykopie widać większy element wbity w ziemię. To może być główna część wraku.

Możliwe, że ziemia skrywa szczątki załogi

Muzealnicy powiadomili konserwatora zabytków, nadleśnictwo oraz instytucje zajmujące się grobami wojennymi. Miejsce nie zostało oznaczone, by nie przyciągać ciekawskich.

– Nie można wykluczyć, że w ziemi znajdują się szczątki członków załogi. Teren musi zostać profesjonalnie przebadany – mówi Piwowarczyk.

Świnoujście odkrywa kolejne tajemnice wojny

W końcówce II wojny światowej alianckie bombowce regularnie przelatywały nad Świnoujściem, kierując się na zakłady przemysłowe w Policach i Szczecinie. Niemcy bronili miasta potężnym systemem artylerii przeciwlotniczej.

Nowe znalezisko może być kolejnym elementem tej dramatycznej historii. Po oczyszczeniu fragmentów samolotu muzealnicy odkryli symbol T7 – oznaczenie brytyjskiej bezszwowej rurki miedzianej stosowanej w instalacjach paliwowych, olejowych i gazowych RAF-u.

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