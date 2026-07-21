Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-21 11:41

Potężne załamanie pogody i sztorm na Bałtyku zepsuły plany wypoczynkowe wielu turystom przebywającym na Pomorzu Zachodnim. We wtorek, 21 lipca, na plażach w Dźwirzynie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych. Bezpieczeństwo jest dziś absolutnym priorytetem, a wzburzone morze stanowi śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się na kąpiel.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Dźwirzynie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie dziś zamknięte

Nad Bałtykiem przechodzi silny front atmosferyczny niosący porywisty wiatr, a IMGW wydał ostrzeżenia przed sztormem i niebezpiecznymi wezbraniami wód. Z tego powodu lokalni ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o zamknięciu plaży.

  • Kąpielisko Dźwirzyno: Na maszcie powiewa dziś czerwona flaga. Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia zakazu kąpieli jest wysoka fala wywołana sztormem na morzu, którego siła w porywach na Bałtyku może sięgać nawet 8 stopni w skali Beauforta.

Chociaż ostatnie oficjalne badania czystości wody z 9 lipca wykazały, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, to żywioł i potężne fale rozbijające się o brzeg uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Kolejne badanie wody zaplanowano na 20 lipca, jednak obecnie to nie jakość wody, a niszczycielska siła fal decyduje o zakazie kąpieli. Pamiętajmy, że silne prądy wsteczne towarzyszące wysokiej fali mogą wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości w tym trudnym pogodowo dniu – na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i wolna od niebezpiecznych toksyn produkowanych przez te organizmy. Gdy tylko sztorm ucichnie i wysokie fale opadną, turyści będą mogli bezpiecznie wrócić do wody bez obaw o zdrowie skóry czy układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Dźwirzynie zdecydowanie bardziej zachęcają do spacerów w sztormówkach niż do plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo – 17°C. Sytuację dodatkowo potęguje silny, chłodny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze respektuj kolory flag na kąpielisku. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – nie ryzykuj życia i bezdyskusyjnie słuchaj poleceń ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki