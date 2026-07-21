Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie dziś zamknięte

Nad Bałtykiem przechodzi silny front atmosferyczny niosący porywisty wiatr, a IMGW wydał ostrzeżenia przed sztormem i niebezpiecznymi wezbraniami wód. Z tego powodu lokalni ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o zamknięciu plaży.

Kąpielisko Dźwirzyno: Na maszcie powiewa dziś czerwona flaga. Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia zakazu kąpieli jest wysoka fala wywołana sztormem na morzu, którego siła w porywach na Bałtyku może sięgać nawet 8 stopni w skali Beauforta.

Chociaż ostatnie oficjalne badania czystości wody z 9 lipca wykazały, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, to żywioł i potężne fale rozbijające się o brzeg uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Kolejne badanie wody zaplanowano na 20 lipca, jednak obecnie to nie jakość wody, a niszczycielska siła fal decyduje o zakazie kąpieli. Pamiętajmy, że silne prądy wsteczne towarzyszące wysokiej fali mogą wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości w tym trudnym pogodowo dniu – na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i wolna od niebezpiecznych toksyn produkowanych przez te organizmy. Gdy tylko sztorm ucichnie i wysokie fale opadną, turyści będą mogli bezpiecznie wrócić do wody bez obaw o zdrowie skóry czy układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Dźwirzynie zdecydowanie bardziej zachęcają do spacerów w sztormówkach niż do plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo – 17°C. Sytuację dodatkowo potęguje silny, chłodny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze respektuj kolory flag na kąpielisku. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – nie ryzykuj życia i bezdyskusyjnie słuchaj poleceń ratowników.

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