Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-21 11:38

Przechodzący nad Bałtykiem sztorm wywołany przez głęboki układ niżowy sprawił, że na plażach w Łazach wprowadzono całkowity zakaz wchodzenia do wody. W dniu 21 lipca wszystkie tutejsze kąpieliska zostały zamknięte przez ratowników z powodu ekstremalnie niebezpiecznych warunków falowych i silnych prądów wstecznych. Chociaż woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni bezpieczna, wysokie, spienione fale uniemożliwiają jakąkolwiek rekreację w morzu.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Łazach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Silne porywy wiatru z kierunków północnych, osiągające na wybrzeżu nawet do 80 km/h, wywołały na Bałtyku silny sztorm i gwałtowne falowanie. Choć prędkość wiatru bezpośrednio na plaży wynosi obecnie około 6 m/s, to rozkołysane morze tworzy śmiertelne niebezpieczeństwo. Z tego powodu na wszystkich trzech plażach w Łazach ratownicy wywiesili dziś czerwone flagi.

Przyczyna zamknięcia: Niebezpieczne fale i prądy wsteczne

Warunki fizyczne na kąpieliskach wykluczają możliwość bezpiecznego wejścia do wody. Odnotowano następujące zagrożenia:

  • Wyraźnie długie fale pokryte białą pianą, których wysokość dochodzi od 1,5 do aż 4 metrów.
  • Bardzo silne prądy wsteczne, które z ogromną siłą wciągają wszystko w głąb otwartego morza.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki na poszczególnych, wyłączonych z użytku kąpieliskach:

  • Łazy 223B – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s.
  • Łazy 224 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s.
  • Łazy 225B – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dobre wiadomości docierają w kwestii biologicznego stanu wody – na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic ani innych zanieczyszczeń. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 17 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 23 lipca. Obecne zamknięcie plaż wynika wyłącznie ze sztormowej aury i niebezpiecznych fal, a nie ze stanu sanitarnego wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem mało zachęcającej aury – zarówno temperatura powietrza, jak i wody w Łazach wynosi 17°C, a chłodny wiatr dodatkowo obniża temperaturę odczuwalną. W tym trudnym okresie warto pamiętać o złotej zasadzie każdego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli. Należy bezdyskusyjnie podporządkować się decyzjom ratowników WOPR. Pływanie w warunkach silnego prądu wstecznego i kilkumetrowych fal stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego życia.

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