Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Silne porywy wiatru z kierunków północnych, osiągające na wybrzeżu nawet do 80 km/h, wywołały na Bałtyku silny sztorm i gwałtowne falowanie. Choć prędkość wiatru bezpośrednio na plaży wynosi obecnie około 6 m/s, to rozkołysane morze tworzy śmiertelne niebezpieczeństwo. Z tego powodu na wszystkich trzech plażach w Łazach ratownicy wywiesili dziś czerwone flagi.

Przyczyna zamknięcia: Niebezpieczne fale i prądy wsteczne

Warunki fizyczne na kąpieliskach wykluczają możliwość bezpiecznego wejścia do wody. Odnotowano następujące zagrożenia:

Wyraźnie długie fale pokryte białą pianą, których wysokość dochodzi od 1,5 do aż 4 metrów .

pokryte białą pianą, których wysokość dochodzi od . Bardzo silne prądy wsteczne, które z ogromną siłą wciągają wszystko w głąb otwartego morza.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki na poszczególnych, wyłączonych z użytku kąpieliskach:

Łazy 223B – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C , wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Temperatura powietrza i wody wynosi , wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Łazy 224 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C , wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Temperatura powietrza i wody wynosi , wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Łazy 225B – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dobre wiadomości docierają w kwestii biologicznego stanu wody – na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic ani innych zanieczyszczeń. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 17 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 23 lipca. Obecne zamknięcie plaż wynika wyłącznie ze sztormowej aury i niebezpiecznych fal, a nie ze stanu sanitarnego wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem mało zachęcającej aury – zarówno temperatura powietrza, jak i wody w Łazach wynosi 17°C, a chłodny wiatr dodatkowo obniża temperaturę odczuwalną. W tym trudnym okresie warto pamiętać o złotej zasadzie każdego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli. Należy bezdyskusyjnie podporządkować się decyzjom ratowników WOPR. Pływanie w warunkach silnego prądu wstecznego i kilkumetrowych fal stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego życia.

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