Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli w Ustroniu Morskim muszą dziś obejść się smakiem. Wszystkie cztery monitorowane kąpieliska zostały oficjalnie zamknięte z powodu bardzo wysokiej fali przekraczającej 70 cm. Decyzja ta jest bezpośrednio powiązana z dynamiczną sytuacją baryczną nad Polską i ostrzeżeniami IMGW przed silnym sztormem na Bałtyku, który w porywach osiąga nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Tak silny wiatr z sektora północno-zachodniego generuje wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne, które uniemożliwiają bezpieczną rekreację.

Poniżej przedstawiamy listę kąpielisk w Ustroniu Morskim, na których obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli (czerwona flaga) ze względu na fale powyżej 70 cm:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.

– zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.

– zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.

– zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.

Służby ratownicze przypominają, że ignorowanie czerwonej flagi przy tak silnym falowaniu to igranie z życiem. Nawet jeśli przy brzegu woda wydaje się płytka, prąd porywający potrafi w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się toksycznych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim – „Centralna”, „Fregata”, „Muszla” oraz „Nadbrzeżna” – nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 13 lipca potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem biologicznym. Choć wysoka fala uniemożliwia dziś wejście do wody, czystość biologiczna Bałtyku w tym rejonie pozostaje bez zarzutu. Planowane na dziś (21 lipca) kolejne badania wody powinny jedynie potwierdzić ten stan rzeczy, o ile warunki pogodowe pozwolą na bezpieczne pobranie próbek.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim upływa pod znakiem mało zachęcającej, wręcz jesiennej aury. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody w Bałtyku wynosi zaledwie 17°C, a chłodny wiatr wiejący na plaży z prędkością 6 m/s obniża temperaturę odczuwalną. Choć nie jest to wymarzony czas na opalanie, wzburzone morze stanowi widowiskowy element krajobrazu, który warto podziwiać z bezpiecznej odległości, na przykład z mola w Ustroniu Morskim lub nadmorskiego klifu.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Warunki na morzu bywają zdradliwe, a uderzenie fali czy silne prądy mogą zaskoczyć nawet doświadczonych pływaków. Zawsze stosuj się do komunikatów i poleceń ratowników pracujących na stanowiskach – ich obecność i praca gwarantują, że z letniego wypoczynku wrócisz tylko z dobrymi wspomnieniami.

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