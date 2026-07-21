Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-21 11:36

Silny sztorm na Bałtyku oraz porywisty wiatr sprawiły, że 21 lipca wypoczynek nad wodą w Ustroniu Morskim wymaga szczególnej ostrożności. Z powodu skrajnie trudnych warunków atmosferycznych, na wszystkich lokalnych kąpieliskach wywieszono dziś czerwone flagi. Choć pogoda nie sprzyja kąpielom, kluczem do bezpiecznego spędzenia urlopu jest zrozumienie aktualnej sytuacji na wybrzeżu.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli w Ustroniu Morskim muszą dziś obejść się smakiem. Wszystkie cztery monitorowane kąpieliska zostały oficjalnie zamknięte z powodu bardzo wysokiej fali przekraczającej 70 cm. Decyzja ta jest bezpośrednio powiązana z dynamiczną sytuacją baryczną nad Polską i ostrzeżeniami IMGW przed silnym sztormem na Bałtyku, który w porywach osiąga nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Tak silny wiatr z sektora północno-zachodniego generuje wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne, które uniemożliwiają bezpieczną rekreację.

Poniżej przedstawiamy listę kąpielisk w Ustroniu Morskim, na których obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli (czerwona flaga) ze względu na fale powyżej 70 cm:

  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm.

Służby ratownicze przypominają, że ignorowanie czerwonej flagi przy tak silnym falowaniu to igranie z życiem. Nawet jeśli przy brzegu woda wydaje się płytka, prąd porywający potrafi w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się toksycznych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim – „Centralna”, „Fregata”, „Muszla” oraz „Nadbrzeżna” – nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 13 lipca potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem biologicznym. Choć wysoka fala uniemożliwia dziś wejście do wody, czystość biologiczna Bałtyku w tym rejonie pozostaje bez zarzutu. Planowane na dziś (21 lipca) kolejne badania wody powinny jedynie potwierdzić ten stan rzeczy, o ile warunki pogodowe pozwolą na bezpieczne pobranie próbek.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim upływa pod znakiem mało zachęcającej, wręcz jesiennej aury. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody w Bałtyku wynosi zaledwie 17°C, a chłodny wiatr wiejący na plaży z prędkością 6 m/s obniża temperaturę odczuwalną. Choć nie jest to wymarzony czas na opalanie, wzburzone morze stanowi widowiskowy element krajobrazu, który warto podziwiać z bezpiecznej odległości, na przykład z mola w Ustroniu Morskim lub nadmorskiego klifu.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Warunki na morzu bywają zdradliwe, a uderzenie fali czy silne prądy mogą zaskoczyć nawet doświadczonych pływaków. Zawsze stosuj się do komunikatów i poleceń ratowników pracujących na stanowiskach – ich obecność i praca gwarantują, że z letniego wypoczynku wrócisz tylko z dobrymi wspomnieniami.

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