Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Sztormowa aura na Bałtyku nie odpuszcza, co bezpośrednio przekłada się na warunki bezpieczeństwa przy brzegu. Ze względu na skrajnie niebezpieczne zjawiska, na obu strzeżonych plażach w Międzyzdrojach obowiązuje dziś kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag z następujących przyczyn:

Wysoka fala i silne prądy wsteczne: To główne zagrożenie, które bezpośrednio zagraża życiu kąpiących się. Prądy wsteczne potrafią błyskawicznie porwać człowieka w głąb morza, a wysokie fale uniemożliwiają skuteczną akcję ratunkową.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych stref oraz panujących w nich warunków:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo) – czerwona flaga z powodu fal i prądów. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Woda pod względem sanitarnym jest przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 17 lipca), jednak wejście do niej jest bezwzględnie zabronione.

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo) – czerwona flaga z powodu fal i prądów. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Woda pod względem sanitarnym jest przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 17 lipca), jednak wejście do niej jest bezwzględnie zabronione. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo) – czerwona flaga z powodu fal i prądów. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Woda pod względem sanitarnym jest przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 17 lipca), jednak wejście do niej jest bezwzględnie zabronione.

Choć wiatr mierzony bezpośrednio przy brzegu wynosi zaledwie 5 m/s, nie należy dawać się zwieść pozornej łagodności aury. Rozkołysane po ostatnich burzach morze wciąż generuje potężne i zdradliwe siły pod powierzchnią wody, które wykluczają bezpieczną rekreację.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Na turystów obawiających się zakwitu toksycznych glonów czekają bardzo dobre wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach Międzyzdroje Wschód oraz Międzyzdroje Zachód nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez inspekcję sanitarną potwierdza, że woda pod względem biologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 4 sierpnia, więc na ten moment stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z uroków morza pozostają więc dziś kwestie czysto fizyczne, czyli wysokie fale i niebezpieczne prądy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Międzyzdrojach są dość nietypowe – temperatura wody (19°C) jest minimalnie wyższa od temperatury powietrza (18°C). Chłodniejszy dzień i umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s sprzyjają raczej spacerom niż plażowaniu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Silne prądy wsteczne mogą wciągnąć pod wodę nawet doskonałego pływaka w ułamku sekundy. Zamiast kąpieli w morzu, warto dzisiejsze popołudnie spędzić na spacerze Promenadą Gwiazd, wziąć udział w animacjach lub wybrać się na wieczorny, pełen emocji koncert Zenka Martyniuka w tutejszym amfiteatrze!

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