Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych i hydrologicznych ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich strzeżonych plażach w Sarbinowie. Wprowadzony zakaz wchodzenia do wody jest podyktowany troską o zdrowie i życie wczasowiczów. Na całym środkowym wybrzeżu szaleje obecnie sztorm, a porywy wiatru mogą stwarzać poważne zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu wody.

Powód wywieszenia czerwonej flagi: silny wiatr, wysoka fala, prądy wsteczne

To potrójne zagrożenie uniemożliwia jakąkolwiek bezpieczną kąpiel. Silny wiatr generuje wysokie, gwałtowne fale, pod którymi kryją się niezwykle zdradliwe prądy wsteczne. Są one w stanie wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Czerwona flaga powiewa obecnie na wszystkich lokalnych kąpieliskach:

Sarbinowo 2 – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Sarbinowo 211 – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Sarbinowo 212 – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s. Sarbinowo 213B – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 5 m/s.

Parametry na wszystkich stanowiskach są identyczne. Chłodny wiatr oraz niska temperatura wody sprawiają, że dzisiejszy dzień zdecydowanie bezpieczniej spędzić na lądzie, rezygnując z jakichkolwiek prób zbliżania się do wzburzonej linii brzegowej.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dobre wieści dotyczą czystości wody – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Według oficjalnych raportów sanitarnych woda we wszystkich czterech strefach (Sarbinowo 2, 211, 212 oraz 213B) jest przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 14 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca. Choć obecnie wysoka fala i sztormowa aura uniemożliwiają wejście do wody, to stan ekologiczny kąpielisk pozostaje bez zarzutu i nie ma obaw o zanieczyszczenie biologiczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie przypomina bardziej wczesną jesień niż środek lata – temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo stopni. Chłodny wiatr o prędkości 5 m/s dodatkowo potęguje uczucie chłodu. Warto pamiętać, że tak dynamiczna pogoda nad polskim morzem wymaga od nas szczególnej odpowiedzialności. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne respektowanie koloru flagi wywieszonej przez ratowników – czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo własne oraz bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu, dlatego należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb ratunkowych.

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