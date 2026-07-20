Dramat w Chojnie. Ciało kobiety i zatrzymanie 19-latka

Poniedziałkowy poranek w Chojnie przyniósł makabryczne odkrycie. Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu zwłok kobiety. W efekcie natychmiastowych działań w rękach mundurowych znalazł się 19-letni mężczyzna, który jest podejrzewany o powiązania z tym tragicznym zdarzeniem.

Zwłoki ujawniono w okolicach godziny 10:00 rano. Reakcja służb była natychmiastowa. Szef gryfińskiej policji zdecydował o ogłoszeniu alarmu dla całej komendy. Do poszukiwań skierowano liczne oddziały prewencji, a teren patrolowano przy użyciu dronów i psów tropiących.

W operację zaangażowano także szczeciński Oddział Prewencji Policji. Zabezpieczono miejsce znalezienia zwłok, podczas gdy szeroko zakrojone działania miały na celu błyskawiczne namierzenie osoby mogącej stać za zbrodnią.

Zatrzymanie po trzech godzinach od znalezienia zwłok

– Zatrzymano mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety, której ciało ujawniono dzisiaj około godziny 10 w Chojnie – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.

Przedstawiciele służb podkreślają, że sukces w ujęciu mężczyzny to efekt rzucenia w teren potężnych sił policyjnych. Zastosowanie zaawansowanego sprzętu, w tym dronów, oraz wsparcie z powietrza i lądu pozwoliło na szybkie zawężenie obszaru poszukiwań.

– Dzięki zaangażowaniu oraz niezwłocznie podjętym działaniom przez Policję mężczyzna został zatrzymany niespełna 3 godziny po ujawnieniu ciała – poinformowała policja.

Jak dowiedzieli się dziennikarze radia RMF FM, zatrzymany nastolatek najprawdopodobniej jest synem zmarłej kobiety. Funkcjonariusze intensywnie sprawdzają doniesienia o możliwych nieporozumieniach w rodzinie, które mogły doprowadzić do tego dramatu.

Obecnie służby zachowują pełną dyskrecję i nie ujawniają detali dotyczących mechanizmu śmierci ofiary ani stopnia pokrewieństwa. Przyszłość zatrzymanego zależy od wyników toczących się czynności śledczych i dowodów zgromadzonych na miejscu zdarzenia.

Gryfińska Prokuratura Rejonowa przejmie teraz nadzór nad śledztwem. Kluczowym zadaniem śledczych będzie odtworzenie dokładnego przebiegu ostatnich chwil życia kobiety i ustalenie, jaki dokładnie udział w jej śmierci miał 19-latek.

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