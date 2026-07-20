Tajemnicza śmierć w Chojnie. 19-latek zatrzymany po wielkiej obławie z użyciem dronów i psów

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-20 16:05

Dramatyczne odkrycie w Chojnie w województwie zachodniopomorskim. W poniedziałek odnaleziono zwłoki kobiety. Policja zorganizowała błyskawiczną obławę, w wyniku której zatrzymano 19-latka. Pojawiają się doniesienia, że może to być syn ofiary.

Kajdanki na stosie pieniędzy i dokumentach. W tle radiowóz. O zatrzymaniu w Chojnie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI zdj. ilustracyjne

Dramat w Chojnie. Ciało kobiety i zatrzymanie 19-latka

Poniedziałkowy poranek w Chojnie przyniósł makabryczne odkrycie. Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu zwłok kobiety. W efekcie natychmiastowych działań w rękach mundurowych znalazł się 19-letni mężczyzna, który jest podejrzewany o powiązania z tym tragicznym zdarzeniem.

Zwłoki ujawniono w okolicach godziny 10:00 rano. Reakcja służb była natychmiastowa. Szef gryfińskiej policji zdecydował o ogłoszeniu alarmu dla całej komendy. Do poszukiwań skierowano liczne oddziały prewencji, a teren patrolowano przy użyciu dronów i psów tropiących.

W operację zaangażowano także szczeciński Oddział Prewencji Policji. Zabezpieczono miejsce znalezienia zwłok, podczas gdy szeroko zakrojone działania miały na celu błyskawiczne namierzenie osoby mogącej stać za zbrodnią.

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Zatrzymanie po trzech godzinach od znalezienia zwłok

– Zatrzymano mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety, której ciało ujawniono dzisiaj około godziny 10 w Chojnie – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.

Przedstawiciele służb podkreślają, że sukces w ujęciu mężczyzny to efekt rzucenia w teren potężnych sił policyjnych. Zastosowanie zaawansowanego sprzętu, w tym dronów, oraz wsparcie z powietrza i lądu pozwoliło na szybkie zawężenie obszaru poszukiwań.

– Dzięki zaangażowaniu oraz niezwłocznie podjętym działaniom przez Policję mężczyzna został zatrzymany niespełna 3 godziny po ujawnieniu ciała – poinformowała policja.

Jak dowiedzieli się dziennikarze radia RMF FM, zatrzymany nastolatek najprawdopodobniej jest synem zmarłej kobiety. Funkcjonariusze intensywnie sprawdzają doniesienia o możliwych nieporozumieniach w rodzinie, które mogły doprowadzić do tego dramatu.

Obecnie służby zachowują pełną dyskrecję i nie ujawniają detali dotyczących mechanizmu śmierci ofiary ani stopnia pokrewieństwa. Przyszłość zatrzymanego zależy od wyników toczących się czynności śledczych i dowodów zgromadzonych na miejscu zdarzenia.

Gryfińska Prokuratura Rejonowa przejmie teraz nadzór nad śledztwem. Kluczowym zadaniem śledczych będzie odtworzenie dokładnego przebiegu ostatnich chwil życia kobiety i ustalenie, jaki dokładnie udział w jej śmierci miał 19-latek.

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