Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 20.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Dziwnowie? Lista otwartych plaż

Mimo niesprzyjającej aury i silnego wiatru nad morzem, na dwóch kąpieliskach w gminie wciąż obowiązuje biała flaga, co oznacza, że wejście do wody jest dozwolone. Poniżej znajduje się lista otwartych plaż:

Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 13 lipca). Temperatura powietrza wynosi tu 15°C, wody 18°C, a prędkość wiatru sięga 6 m/s.

– woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 13 lipca). Temperatura powietrza wynosi tu 15°C, wody 18°C, a prędkość wiatru sięga 6 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – tu również warunki pozwalają na bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza to 15°C, temperatura wody wynosi 18°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Dziwnowie

Z powodu nadciągającego sztormu na Bałtyku oraz bardzo silnego wiatru, porywy którego w regionie mogą dochodzić do 70 km/h, na głównych plażach w Dziwnowie wywieszono czerwone flagi. Kąpiel jest tam surowo zabroniona. Oto lista zamkniętych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne (powód zamknięcia: silny wiatr oraz wysokie fale ) – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a prędkość wiatru to 8 m/s.

(powód zamknięcia: ) – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a prędkość wiatru to 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów (powód zamknięcia: silny wiatr oraz wysokie fale ) – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr osiąga prędkość 8 m/s.

(powód zamknięcia: ) – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr osiąga prędkość 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze (powód zamknięcia: silny wiatr oraz wysokie fale ) – temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, przy prędkości wiatru 8 m/s.

(powód zamknięcia: ) – temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, przy prędkości wiatru 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich (powód zamknięcia: silny wiatr oraz wysokie fale) – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a prędkość wiatru to 8 m/s.

Warto podkreślić, że choć na powyższych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody ze względów bezpieczeństwa fizycznego, sama jakość wody pod kątem biologicznym jest bez zarzutu.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób wypoczywających w tym regionie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy próbek wody potwierdzają, że woda jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Oznacza to, że jedyną barierą uniemożliwiającą wejście do morza są w tym momencie wyłącznie dynamiczne warunki pogodowe, a nie kwestie sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek przyniósł nam spore ochłodzenie nad polskim morzem – temperatury powietrza w gminie Dziwnów wahają się w granicach od 15°C do 17°C, podczas gdy woda w Bałtyku ma stabilne 18°C. Ze względu na alerty IMGW pierwszego stopnia przed burzami z gradem i porywami wiatru do 70 km/h, sytuacja na wybrzeżu może ulec nagłej zmianie. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze przed wejściem na plażę sprawdzaj kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugeria, lecz kategoryczny zakaz kąpieli, który ratuje życie!

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