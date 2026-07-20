Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 20.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-20 12:12

Planując poniedziałkowy wypoczynek nad morzem w Łazach, musimy tym razem zmienić plany – 20 lipca na wszystkich lokalnych plażach obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta wiąże się bezpośrednio z wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzeżeniami przed silnymi burzami i sztormem na Bałtyku, który w porywach osiąga nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Wysokie fale i niebezpieczne prądy sprawiają, że kąpiel w morzu niesie obecnie ogromne ryzyko dla życia.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Łazach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 20.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Niestety, z powodu ekstremalnie trudnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych, ratownicy zostali zmuszeni do wywieszenia czerwonych flag na każdym z monitorowanych kąpielisk w Łazach. Przyczyną zamknięcia są bardzo silne prądy wsteczne oraz wyraźne fale pokryte białą pianą, których wysokość sięga aż 1,5 metra. Sytuacja ta ma bezpośredni związek z silnym wiatrem z sektora północnego, który powoduje gwałtowny rozkołys morza i wezbranie wód wzdłuż całego Wybrzeża Środkowego.

Oto lista kąpielisk objętych zakazem kąpieli w dniu dzisiejszym:

  • Łazy 223B (wejście od ul. Leśnej): Kąpielisko jest całkowicie zamknięte z powodu fal dochodzących do 1,5 m i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a lokalny wiatr wieje z prędkością 4 m/s.
  • Łazy 224 (na wysokości OW Jaroszowiec): Kąpielisko jest zamknięte. Warunki są identyczne – fale osiągają wysokość 1,5 m, a silne prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza i wody to 17°C przy wietrze 4 m/s.
  • Łazy 225B: Obowiązuje tu czerwona flaga i bezwzględny zakaz kąpieli wywołany wysoką falą (1,5 m) oraz zdradliwymi prądami. Wskazania termometrów na plaży to 17°C (zarówno dla powietrza, jak i wody), przy lokalnym wietrze o sile 4 m/s.

Choć woda w Łazach została oceniona 17 lipca jako przydatna do kąpieli i spełnia wszelkie normy sanitarne, to szalejący u polskich wybrzeży żywioł sprawia, że wejście do morza jest teraz śmiertelnym niebezpieczeństwem. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na 23 lipca, jednak do tego czasu kluczowym czynnikiem decydującym o otwarciu plaż będzie uspokojenie się fal.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi bałtyckich plaż – na żadnym z kąpielisk w Łazach nie stwierdzono obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami oraz ocenami stanu sanitarno-epidemiologicznego, woda jest całkowicie wolna od uciążliwych zakwitów tych mikroorganizmów. Chociaż obecnie kąpiel jest zabroniona z przyczyn fizycznych (wysoka fala), to stan czystości wody pozostaje bez zarzutu. Silne falowanie i sztormowa pogoda mają zresztą tendencję do naturalnego oczyszczania i schładzania wód przybrzeżnych, co skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych kożuchów sinicowych w najbliższych dniach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach nie sprzyja plażowaniu – niska temperatura powietrza i wody na poziomie 17°C w połączeniu z porywistym wiatrem i prognozowanymi przez synoptyków burzami z gradem dają jasny sygnał, by odpuścić sobie wypoczynek bezpośrednio nad brzegiem morza. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafimy doskonale pływać, prądy wsteczne przy półtorametrowej fali są w stanie wciągnąć pod wodę każdego, a ratownicy w takich warunkach narażają własne życie. Słuchajmy poleceń służb ratunkowych i zamiast ryzykować, wybierzmy bezpieczny spacer lub zwiedzanie okolicy, czekając na poprawę pogody.

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