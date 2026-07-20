Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 20.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-20 12:15

Poniedziałek, 20 lipca, przynosi spore rozczarowanie dla wszystkich wypoczywających w Międzyzdrojach – na tamtejszych plażach powiewają dziś czerwone flagi. Sytuacja ta jest bezpośrednią konsekwencją dynamicznej aury, w związku z którą IMGW wydał dla województwa zachodniopomorskiego alert pierwszego stopnia przed burzami i porywistym wiatrem. Wysoka fala oraz silne prądy wsteczne sprawiają, że wejście do wody jest obecnie skrajnie niebezpieczne.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Międzyzdrojach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 20.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Sztormowa aura na Bałtyku i silny wiatr sprawiły, że ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o zamknięciu obu kąpielisk w mieście. Wpływ na to ma m.in. ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim, gdzie porywy mogą osiągać nawet do 70 km/h.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych miejsc:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (920 m linii brzegowej na wschód od Molo) – czerwona flaga została wywieszona ze względu na wysoką falę i silne prądy wsteczne.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (1086 m linii brzegowej na zachód od Molo) – tutaj również obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, a powodem są identyczne, ekstremalnie trudne warunki, czyli wysoka fala oraz niebezpieczne prądy wsteczne.

Choć woda w morzu ma zachęcające 19°C, a więc jest nawet cieplejsza niż powietrze o temperaturze 18°C, to silny wiatr wiejący z prędkością aż 9 m/s generuje wysokie, łamiące się fale. W takich warunkach prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mimo że czerwona flaga uniemożliwia dziś wejście do wody, to mamy przynajmniej jedną dobrą wiadomość. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 17 lipca 2026 roku, potwierdza, że woda pod względem mikrobiologicznym jest przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku. Oznacza to, że gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, turyści będą mogli bezpiecznie i bez obaw wrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Międzyzdrojach to typowo sztormowa, bałtycka aura. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i temperaturze wody na poziomie 19°C, odczucie chłodu potęguje silny wiatr wiejący z prędkością 9 m/s. Dodatkowo synoptycy prognozują możliwość wystąpienia burz z przelotnymi opadami deszczu w ciągu dnia.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a walka z nimi niemal zawsze kończy się tragicznie. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń.

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