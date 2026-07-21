Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

Niespokojna aura i sztormowa pogoda na Bałtyku sprawiły, że bezpieczeństwo turystów stało się dziś absolutnym priorytetem. Ratownicy na wszystkich czterech oficjalnych kąpieliskach w Świnoujściu podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag, co oznacza całkowity, bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Głównym powodem zamknięcia plaż są fale przekraczające 0,7 metra wysokości oraz wyjątkowo silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków. Sytuację utrudnia chłodny, porywisty wiatr o prędkości 6 m/s, który potęguje zafalowanie akwenu.

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich zamkniętych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 17 lipca, jednak dziś wejście blokuje czerwona flaga z powodu niebezpiecznych fal i prądów wstecznych.

temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 17 lipca, jednak dziś wejście blokuje czerwona flaga z powodu niebezpiecznych fal i prądów wstecznych. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: temperatura powietrza i wody to 18°C, prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 9 lipca była pozytywna, ale silne prądy uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

temperatura powietrza i wody to 18°C, prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 9 lipca była pozytywna, ale silne prądy uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 6 m/s. Mimo że woda jest mikrobiologicznie czysta (ocena z 9 lipca), kąpiel jest dziś surowo zabroniona.

temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 6 m/s. Mimo że woda jest mikrobiologicznie czysta (ocena z 9 lipca), kąpiel jest dziś surowo zabroniona. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: temperatura powietrza oraz wody wynosi 18°C, prędkość wiatru to 6 m/s. Ostatnia ocena jakości wody z 17 lipca potwierdziła jej przydatność, ale wysokie fale i silne prądy zamknęły plażę.

Sztorm na Bałtyku i porywisty wiatr z kierunków północno-zachodnich dają się mocno we znaki na całym Wybrzeżu. Przy takich warunkach prądy wsteczne potrafią błyskawicznie wciągnąć człowieka w głąb morza, dlatego służby ratunkowe apelują o rozsądek i absolutną dyscyplinę.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Dla urlopowiczów obawiających się uciążliwych toksycznych glonów napływają dobre wiadomości. Oficjalne komunikaty sanitarne oraz najnowsze pomiary na monitorowanych kąpieliskach w Świnoujściu wykazują, że nie odnotowano zakwitu sinic. Woda pod względem mikrobiologicznym pozostaje w pełni czysta i bezpieczna. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z uroków Bałtyku są dziś wyłącznie ekstremalne warunki fizyczne – wysoka fala oraz niebezpieczne prądy spowodowane przechodzącym nad morzem sztormem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Świnoujściu nie sprzyja typowemu plażowaniu. Temperatura powietrza i wody wynosi zaledwie 18°C, a wiatr osiągający w porywach prędkość 6 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego urlopowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu sytuacja wydaje się stabilna, prądy wsteczne pod powierzchnią wody mogą być śmiertelną pułapką. Bezpieczeństwo własne oraz bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu, a kluczem do niego jest bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników czuwających na kąpieliskach.

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